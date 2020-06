#6 Netflix

Noch ein digitaler Pionier findet sich auf der Liste der größten US-Firmen, bei denen der Günder bis heute das Sagen hat. Netflix von Reed Hastings und Marc Randolph startete 1997 als DVD-Verleih per Post. Das Nachfolgeformat der VHS-Videokassette war in jenem Jahr gerade erst in den USA eingeführt worden. Randolpf war der erste CEO von Netflix. Zwei Jahre nach der Gründung trat er den Posten an Co-Gründer Hastings ab. Der leitet die Geschicke des Streaming-Giganten bis heute. Netflix stieg in den Fortune 500 33 Plätze auf Platz 164. Der Umsatz kletterte um 27,6 Prozent auf 20,2 Milliarden Dollar. Der Gewinn erhöhte sich um 54,1 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar. Der Boom infolge der Corona-Krise wird Hastings 2021 eine noch bessere Bilanz bescheren.