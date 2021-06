#1 ICBC

Die Industrial and Commercial Bank of China verteidigte in den „Global 2000“ von „Forbes“ den Titel als größtes Unternehmen der Welt. Sie kam zum neunten Mal in Folge auf die Spitzenposition und konnte der Analyse zufolge in allen vier Kategorien ein Plus verzeichnen – Umsatz: 190,5 Milliarden Dollar, Gewinn: 45,8 Milliarden Dollar, Vermögenswerte: 4914,7 Milliarden Dollar, Börsenwert: 249,5 Milliarden Dollar. Mit Ausnahme von Saudi Aramco entfielen damit alle Vertreter der Top 10 auf China und die USA. Geografisch diverser wurde es mit dem koreanischen Mischkonzern Samsung auf Platz elf und Toyota Motor auf Rang zwölf. Die Volkswagen Gruppe war auf Rang 17 das größte deutsche Unternehmen.