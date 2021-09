#5 Shopify

China und die USA dominieren die Top 10 der größten Online-Händler 2020. Neben Rakuten schaffte es nur noch ein weiteres Unternehmen außerhalb der beiden Länder in die Spitzengruppe. Das stellte mit seinem Wachstum während der Corona-Pandemie aber alle Konkurrenten in den Schatten. Das kanadische Unternehmen Shopify hat den umgesetzten Bruttowarenwert 2020 laut dem Bericht auf 120 Mrd. Dollar nahezu verdoppelt (plus 96 Prozent). Der Anbieter von Online-Shop-Lösungen für Unternehmen stieg vom neunten auf den fünften Platz. Schon 2019 hatte Shopify ein Plus von 49 Prozent vorweisen können.