Die Renditen sinken und die US-Zinskurve flacht sich ab – beides deutet auf wirtschaftliche Turbulenzen in 2018 hin. Daniel Saurenz erklärt, wo Anleger in diesem Umfeld noch attraktive Renditen ergattern können

Nach der wochenlangen Talfahrt sind die Zinsen für zehnjährige US-Anleihen in den vergangenen Tagen plötzlich kräftig nach oben geschossen. Sie liegen jetzt bei 2,4 Prozent. Das nun beschlossene Steuerpaket wird kräftige Steuersenkungen bringen und die Wirtschaft ankurbeln, was die Zinsen und den Dollar nach oben treibt.

Trotz des jüngsten Anstiegs liegen die Renditen für zehnjährige US-Anleihen aber immer noch unter dem Niveau von 2,5 Prozent von Mitte Dezember 2016, obwohl die Fed seit damals die Leitzinsen drei Mal angehoben und im Oktober 2017 mit dem Abbau der Bilanzsumme begonnen hat. Das zeigt, dass die Investoren die langfristigen Perspektiven für die US-Wirtschaft skeptisch einschätzen. Anleger flüchten trotz der Leitzinserhöhungen nämlich in langlaufende Staatsanleihen und drücken damit die Zinsen nach unten.

Zinskurve bald negativ?

Das hat Auswirkungen auf die Zinsstrukturkurve, also wie hoch der Zinsaufschlag für zehnjährige Anleihen gegenüber zweijährigen ist. Zwar ist er nach der jüngsten Entwicklung wieder auf 64 Basispunkte (0,64 Prozentpunkte) nach oben geklettert, aber dennoch liegt er damit in der Nähe des Zehnjahrestiefs. Die Zinsstrukturkurve ist daher so flach wie seit rund zehn Jahren nicht mehr. Wenige Tage nach Trumps Amtsantritt am 20. Januar lag der Wert noch bei rund 130 Basispunkten.

Sollte der Trend anhalten, weil die US-Notenbank wie angekündigt die Leitzinsen im kommenden Jahr erhöht und sich die Wirtschaft wie in der Vergangenheit danach häufig abkühlt, könnten sich Anleger noch stärker in länger laufende Staatsanleihen engagieren. Gleichzeitig sinken die langfristigen Renditen und die Zinskurve würde sich weiter abflachen. Kommt es im Zuge dieser Entwicklung wie so oft zu einer inversen Zinskurve, bei der die kurzfristigen Zinsen über den langfristigen Renditen liegen, droht eine Rezession. Zuletzt gab es eine solche Situation in den Jahren 2007 bis 2008 vor der Finanzkrise. Nicht immer entsteht nach der Bildung einer inversen Zinskurve eine Rezession, aber die Wahrscheinlichkeit hierfür nimmt zu und die Rezessionsgefahr könnte sich bei drei geplanten US-Leitzinsanhebungen im nächsten Jahr beschleunigen.

Welche Zinsalternativen gibt es?

Die niedrigen Zinsen für zehnjährige US-Anleihen halten auch jene für Bundesanleihen unten. Sie liegen bei lediglich 0,35 Prozent und damit auf dem gleichen Niveau, wie im Dezember 2016. Um dennoch ein paar Zinsen zu bekommen, können hiesige Anleger zehnjährige US-Anleihen kaufen, allerdings hat man dann das Währungsrisiko, weil der Dollar gegenüber dem Euro weiter fallen könnte. Anleger haben jedoch mehrere Zinsalternativen, die auch außerhalb des Dollarraums zu finden sind. „Zinsprodukte erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit“, erklärt Manfred Schmid, Leiter der Marktsteuerung bei Gettex, einer Handelsplattform für Hebelpapiere und Zertifikate. „Dazu kommt, dass Anleger über Gettex als erste Börse in Deutschland etwa 3800 Währungsanleihen in 20 unterschiedlichen Währungen ohne Courtage und Börsenentgelte handeln können“, so Schmid weiter.

Eine andere Zinsalternative sind Nachranganleihen, wie etwa das zehnjährige Papier der IKB, die am 25. Oktober 2027 ausläuft (WKN A2GSGU). Zwar haben diese Papiere höhere Risiken als Staatsanleihen. Dafür werden Anleger aber mit einem Zins von 4,0 Prozent belohnt. „Mutige Anleger können mit Knock-out-Papieren auf den Bund-Future gehebelt an der Renditeentwicklung der zehnjährigen Bundesanleihen partizipieren“, ergänzt Adrian Hurler, Derivate-Experte von Goldman Sachs gegenüber N-TV. Anleger setzen mit K.o.-Bull-Papieren auf steigende Kurse im Bund-Future und damit auf fallende Renditen. K.o.-Bear-Papiere funktionieren genau umgekehrt. Eine andere Möglichkeit sind Unternehmensanleihen. Hier winken höhere Renditen als bei Staatsanleihen und wer gestreut anlegen möchte, kann über einen ETF in die gesamte Anlageklasse investieren – etwa mit dem Lyxor Euro Corporate Bond (WKN LYX0EE), der in Euro notiert und nur Anleihen mit Investment Grade Rating berücksichtigt, Ramschanleihen zählen nicht dazu.

Trotz des kurzfristigen Zinsanstiegs bei zehnjährigen US-Anleihen schätzen Investoren die Perspektiven für die US-Wirtschaft so schlecht ein, wie seit fast zehn Jahren nicht mehr. Umso genauer werden Investoren auf eine mögliche weitere Abflachung der Zinsstrukturkurve achten, die eine Rezession im kommenden Jahr signalisieren könnte.