Excalibur Diabolus in Machina Black DLC Titanium 45mm von Roger Dubuis

Excalibur Diabolus in Machina Black DLC Titanium 45mm von Roger Dubuis WAS DIESE UHR BESONDERS AUSZEICHNET: Große Komplikationen in einem futuristisch-wilden Design, so könnte man das Motto dieses Modells mit Tourbillon beschreiben. Die Minutenrepetition lässt ein Triton-Intervall erklingen, das im Mittelalter als „Teufel in der Musik“ verboten war. Das erklärt den Namen der Uhr. BASISDATEN (AUSZUG): RD107 (Werk), Titan (Gehäuse), skelettiertes Zifferblatt, 45 mm Durchmesser, wasserdicht bis 100 m, 72 Stunden Gangreserve. PREIS: 584.00 Euro