In entspanntem Rahmen wurde am 19. November in Berlin der Capital Watch Award 2019 verliehen. Sehen Sie hier Impressionen des Events hoch über Berlin und natürlich einige der glücklichen Preisträger

Wochenlang berieten die Redaktion von Capital über die insgesamt 35 Nominierungen des 2. Capital Watch Award, der uhrmacherische Höchstleistungen des Jahres 2019 auszeichnete. Dann lag die Entscheidung über elf Glastrophäen einzig und allein bei der Jury aus Brancheninsidern und Stilexperten. Ihr Urteil: Dieser Jahrgang bot abermals ein starkes Feld, so dass es in der einen oder anderen Kategorie zu einem echten Kopf-an-Kopf-Rennen kam. Diesmal waren auch die Magazine Business Punk und Lufthansa Exclusive als Paten zweier Kategorien mit an Bord, sie vergaben die Ehrung für die beste Smartwatch bzw. die beste Reiseuhr.

Rund 70 Gäste versammelten sich in der angesagten Monkey Bar des 25Hrs Hotel Bikini Berlin und genossen neben dem atemberaubenden Ausblick die angenehm entspannte Atmosphäre und die fantasievollen Köstlichkeiten der Küche. Neben Weinen und Prosecco aus der Region Württemberg kam auch die feine Ginbar der Marke Tonka bestens an. Durch den Abend führten Horst von Buttlar, Chefredakteur von Capital, und Siems Luckwaldt, Lifestyle Director des Magazins. Nicht nur den elf Gewinnern (alle nominierten u. preisgekrönten Modellen finden Sie hier) gefiel das kurzweilige Programm und der zwanglose Rahmen, was dazu führte, dass sich die letzten Gäste erst gegen kurz vor 1 Uhr auf den Heimweg machen. In der Galerie sehen Sie einige Bilder des Abends. Wir freuen uns bereits auf den Capital Watch Award 2020!

Unter den Gästen: Arnd Einhorn (A. Lange & Söhne), Verena Schellenberger (Breitling), Henrik Ekdahl (IWC), Percy Schoeler (Luxify), Zurab Zazashvili (Swisswatches), David Schank (Watchlounge), Klaus-Dieter Koch (BrandTrust), Volker Corsten (Lufthansa Magazine), Julia Berger & Alexander Langer (Business Punk), Horst von Buttlar (Capital), Klaus Fassin (Rado), Wolfgang Theis (Blancpain), Dustin Fontaine (Sternglas), Arnd Cronenberg (Tissot), Arianna Frésard & Basile Maeder (Victorinox), Marianne Radel (Swatch Group), Peter Leuschner (Glashütte Original), Alexandra von Rehlingen (Schoeller & von Rehlingen PR), Mandie Bienek (Press Factory), Melanie Agnamana & Burhan Ademi (Audemars Piguet), Alexander Gutierrez Diaz (Baume & Mercier), Bart de Boever (Bulgari), Julia Bischoff (Cartier), Siems Luckwaldt (Capital), Regina Woday (Woday Communication), Kai Tutschke (Garmin), Jenny Wohlfarth (Jaeger-LeCoultre), Uwe Ahrendt (Nomos), Jens Rempp (Omega), Stefanie Hansen (Baume & Mercier, Panerai), Marc Deckenbrock (TAG Heuer), Arnd Cronenberg (Tissot), Anna-Maria Spyropoulos (Vacheron Constantin), Arianna Frésard & Basile Maeder (Victorinox) und viele mehr.

Herzlichen Dank an unsere Partner & Sponsoren: 25Hrs Hotel Company, Genossenschaft Weinheimat Württemberg, Weingärtner Cleebronn & Güglingen, Tonka Gin sowie Mäurer & Wirtz