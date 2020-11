Als der Luxuskonzern LVMH im Januar unter der Sonne Dubais die Neuheiten seiner Uhrenmarken präsentierte – darunter Hublot, Bulgari und TAG Heuer – schien die Welt noch weitgehend in Ordnung. Same procedure as every year. Auch Mitte Februar hielt sich dieses Gefühl der Normalität, als die Fachmesse Inhorgenta in München ihre Hallentore öffnete. Ja, da waren die besorgniserregenden Ereignisse in China, Ausgangssperren und geschlossene Geschäfte. Nicht gut für eine Branche, die je nach Marke zum Teil deutlich über die Hälfte ihres Geschäfts in Fernost machen. Aber auch noch keine Katastrophe. Die folgte dann jedoch einen knappen Monat später. Über Nacht änderte sich nahezu alles, und die erfolgsverwöhnten CEOs der großen wie kleinen Uhrenmanufakturen mussten in den Krisenmodus umschalten.

Jean-Christophe Babin von Bulgari etwa bekannte freimütig: „Ich musste noch nie in so kurzer Zeit so viele Entscheidungen treffen.“ Sein Kollege Matthias Breschan – damals noch an der Spitze von Rado, heute bei Longines am Ruder – hatte sich Anfang Mai bereits von den gehegten Umsatzzielen verabschiedet. Gleichwohl sah er auch Chancen: „Die Rückbesinnung auf verlässliche Qualität und nachhaltigen Konsum könnte für die Schweizer Uhrenindustrie durchaus positive Effekte haben!“ Ähnlich zuversichtlich zeigte sich auch eine der wenigen Frauen in der CEO-Riege, Catherine Rénier von Jaeger-LeCoultre. Für sie stehen immer weiter verfeinerter Services – stationär wie auch virtuell – und weitere Schritte zur Gleichberechtigung von Frauen im Business ganz oben auf der To-do-Liste der Branche. Ihr motivierendes Mantra: „Ziele auf den Mond, dann landest du auf jeden Fall zwischen den Sternen, selbst wenn du daneben triffst“.

Das war dringend notwendiger (Zweck-)Optimismus, vor allem in den ersten Monaten der Pandemie, in der es für die Uhrenwelt eine negative Schlagzeile nach der anderen zu ertragen gab. Geschlossene Boutiquen und Fertigungsstätten, abgesagte Messen in Genf und Basel, wieder und wieder verschobene Neuheiten, Händlergespräche über Zoom, Lockdown statt Business Class. Wann würden die Uhrmacher wieder ans Werk gehen können? (Ab Mitte Mai.) Wären Lieferengpässe und Preissteigerungen zu befürchten? (Nicht dramatisch.) Würde der Gebrauchtmarkt an Dynamik zulegen? (Hier wurde defintiv von vorübergehender Knappheit profitiert.) Und, für viele Fans fast noch wichtiger: Kommen neue Modelle von Patek Philippe, von Rolex, von Omega? (Ja, wenn auch teils um Monate verspätet.)

Ein Ausnahmejahr, keine Frage, und natürlich nicht nur für die Luxus- und Uhrenmarken. Die konnten im Frühsommer dann auch wieder Zuversicht verbreiten, schließlich erreichten die Zahlen in China dann bereits wieder das Vorjahresniveau. Der Abgrund rückte in beruhigende Ferne.

Doch macht es in einer so besonderen Gemengelage überhaupt Sinn, die besten Uhren 2020 gegeneinander antreten zu lassen, sollte es einen Capital Watch Award geben? Unbedingt, das wurde nach Sichtung der Einreichungen der rund 180 Modelle von 56 Marken deutlich. Denn: Trotz schlafloser Nächte, getrübter Bilanzen und einer unsicheren Zukunft ob des künftigen Geschäfts, hat die Branche nichts von ihrer Kreativität, ihrem Ingenieurswissen und ihrer Innovationskraft eingebüßt. Das konnte auch unsere 20-köpfige Jury aus Uhren- und Lifestyle-Experten nach einem intensiven Auswahlprozess nur bestätigen. Ihr Fazit: „Ein erstaunlich starker Jahrgang!“

Doch überzeugen Sie sich selbst – hier sind sie, die elf Gewinner des 3. Capital Watch Award und damit die besten Uhren des Jahres 2020. Allen Siegern unseren herzlichen Glückwunsch!