STYLE L.U.C XPS Twist Qualité Fleurier Limited Edition von Chopard (NOMINIERT)

WAS DIESE UHR BESONDERS AUSZEICHNET: Das COSC-zertifizierte Werk dieser eleganten Uhr ist in einem besonders schmalen Gehäuse aus „Fairmined“-Weißgold untergebracht. Die Struktur des mittelblauen Zifferblattes trägt einen Sonnenschliff. BASISDATEN (AUSZUG): 18 Karat Weißgold mit Fairminded-Zertifizierung (Gehäuse), galvanisiertes Zifferblatt in Schiefergrau, Alligatorlederband in Blau, 40mm Durchmesser, wasserdicht bis 30m, 65 Stunden Gangreserve. PREIS: circa 18.300 Euro.