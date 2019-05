In unserer Reihe Capital erklärt geben wir einen komprimierten Überblick zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Diesmal: Die „Neue Seidenstraße“ – mit Redakteur Georg Fahrion, der bei Capital unter anderem für die Asien-Berichterstattung zuständig ist.

Was genau umfasst das Projekt „Neue Seidenstraße“?

Was die Neue Seidenstraße genau umfasst, ist schwer zu sagen, da die chinesische Regierung ihre Initiative nicht präzise definiert hat. Grob gesagt ist die Neue Seidenstraße ein Investitionsprogramm, in dessen Rahmen neue Infrastrukturverbindungen zwischen Europa, Asien und Afrika geschaffen werden. Dabei soll das gesamte Volumen aller Projekte bis zu eine Billion Dollar betragen. Bisher sind rund 90 Prozent der Aufträge an chinesische Firmen gegangen – so eine Studie des Center for Strategic and International Studies in Washington. In Ländern wie Pakistan, Myanmar oder Kenia wird also Infrastruktur vorwiegend mit chinesischen Materialien und Arbeitern errichtet. Weil die Regierung in Peking nicht genau definiert hat, was die Initiative umfasst, haben manche chinesischen Unternehmen ihre bereits existierenden Projekte als Neue Seidenstraße-Projekte umetikettiert, etwa um leichter an Finanzierung von chinesischen Staatsbanken zu kommen.

Was ist das Ziel der chinesischen Regierung?

Das Ziel der chinesischen Regierung ist leichter zu erfassen. Sie will chinesische Unternehmen besser auslasten, indem sie mehr Absatz und Arbeitsplätze schafft. Die Handelswege erschließt sie, um in Zukunft besser Handel treiben zu können. Außerdem hat das Projekt eine politische Dimension, da diese neuen Handelswege die teilnehmenden Länder und ihre Absatzmärkte enger an China binden. Es wird immer wieder der Vorwurf erhoben, dass die chinesischen Regierung wissentlich in Kauf nehme, teilnehmende finanzschwache Länder in die Überschuldung zu führen, um dadurch einen stärkeren politischen Hebel auf diese Länder zu haben. Von einigen Beispielen abgesehen gibt es aber bisher keine soliden empirischen Nachweise für diese Theorie.

Welche Investitionen und Kooperationen gibt es innerhalb der EU?

Ein prominenter Fall ist der Hafen von Piräus in Griechenland. Der Großhafen liegt außerhalb von Athen und wurde von der chinesischen Großreederei Cosco mithilfe der China Development Bank (CBD) übernommen. Die Übernahme ist gut gelaufen, seitdem hat sich der Güterumschlag vervielfacht. Ein weiteres Beispiel ist der Bau der Peljesac-Brücke in Kroatien. Obwohl sie oft als Seidenstraßen-Projekt bezeichnet wird, wird sie größtenteils von der EU finanziert und lediglich von einem chinesischen Konsortium gebaut. Das prominenteste Beispiel in Deutschland ist die neu verknüpfte Eisenbahnverbindung, die in Chongqing in der chinesischen Provinz Sichuan beginnt und am Duisburger Hafen endet. Inzwischen kommen dort pro Woche mehrere Dutzend Frachtzüge mit chinesischen Waren an.