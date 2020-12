Pilotfolge: Januar

Auf der ersten Folge einer Serie liegt stets eine große Last. Sie muss hineinziehen in die Geschichte, andeuten, was kommt, darf aber natürlich auch nicht zu viel verraten. In dieser Hinsicht war „Januar“ ganz gut geraten. Wir lernen einige der zentralen Akteure des Jahres kennen, sind aber noch nicht ganz im Bilde über ihre Rolle. Ein Beispiel dafür ist die Figur des US-Präsidenten Donald Trump, der sich im Laufe der Serie seiner Wiederwahl stellen muss. Die Rolle ist auf den ersten Blick grotesk überzeichnet, ein pöbelnder Rassist, der statt Politik eigene Geschäftsinteressen verfolgt, Medien, politische Gegner und Wissenschaftler wüst beschimpft und mit dieser Mischung eine treue Anhängerschaft um sich versammelt. Es wirkt unglaubwürdig, wird allerdings brillant gespielt von einem früheren Reality-TV-Star, der der Rolle eine große Wucht verleiht.

In der Pilotfolge lässt dieser Trump den hochrangigen iranischen Militärführer Qasem Soleimani per Drohne töten. Man vermutet allerdings schon, dass dieser Handlungsstrang nicht weiter verfolgt wird, sondern nur Trumps Charakter unterstreichen soll. Gegen Ende von „Januar“ erfährt man von einem neuartigen Virus namens Covid-19, das in China zu zahlreichen Fällen schwerer Erkrankungen führt – erste Fälle gibt es auch in Europa. Es klingt bedrohlich. Die Folge endet damit, dass wir ein Interview verfolgen, in dem ein Mann namens Christian Drosten zu Wort kommt. Ein führender Virologe von der Berliner Charité, der mehr über das neue Virus weiß als die meisten anderen Menschen auf der Welt. Die Rolle ist interessant besetzt – Drosten ist ein etwas strubbeliger, Prenzlauer Berg-kompatibler Jungs-Typ, nicht der klassische Wissenschaftler-Nerd, wie man ihn aus James Bond-Filmen kennt. Er wird in der Serie noch häufiger auftauchen.

Folge 2: Februar

In Folge 2 verlieren die Drehbuchschreiber zunächst etwas den Faden. Die Handlung nimmt sich viel Zeit für eine Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, die zum Skandal wird, weil sich ein FDP-Mann von Rechtsextremen mitwählen lässt. Das Ganze wird zu einer halben Staatsaffäre, in deren Folge auch die Chefin der deutschen Christdemokraten zurücktritt. Die trägt natürlich einen schwer aussprechbaren langen Doppelnamen, das ist etwas dick aufgetragen. Der ganze Fall spielt für den weiteren Verlauf von „2020“ eigentlich überhaupt keine Rolle, weshalb man sich fragt, warum das so ausführlich behandelt wird.

Dann aber nehmen sich die Autoren auch wieder der zentralen Handlungsfäden an. Der irrlichternde US-Präsident schafft es trotz eindeutiger Vorwürfe, sich einer Amtsenthebung wegen Machtmissbrauchs zu entziehen und verfolgt seine düsteren Ränkespiele. Und die Gefahr durch das aus China kommende Virus wird immer deutlicher: In Italien werden einzelne Regionen abgeriegelt, in Frankreich gibt es den ersten Todesfall, und in Deutschland wird ein Krisenstab eingerichtet. Wir sehen besorgte Geschäftsleute, die allmählich den Ernst der Lage begreifen, als die Mobilfunkmesse in Barcelona und der Genfer Autosalon abgesagt werden, alles wegen des Virus. Die Serie nimmt nun eindeutig Fahrt auf und entwickelt sich in Richtung Katastrophenfilm. Wichtigster Satz: „Warum müssen die auch Fledermäuse essen?“ Die Autoren bleiben dabei sehr streng in der Auslegung des Genres. Für eine Liebesgeschichte ist kein Platz. Für Komik sorgt allenfalls der überzeichnete US-Präsident.

Folge 3: März

Die ganze Packung Seuche: Das Virus kommt mit voller Wucht in Europa an, die Weltgesundheitsorganisation ruft eine Pandemie aus, die Börsen erleben Rekordabstürze. Mit starker Symbolik, aber vermutlich leider nicht unrealistisch: Kaum ist das Virus da, schließen die Staaten ihre Grenzen, die USA verhängen einen Einreisestopp für Europäer, an der deutsch-französischen Grenze kommt es zu Anfeindungen zwischen den Bewohnern der beiden Länder.

Die Folge nimmt sich wenig Zeit für Details, sondern will das große Ganze erzählen: ein Virus, das die ganze Welt erfasst, alles lahm legt und den Flugverkehr fast zum Erliegen bringt. Es fliegen Begriffe wie „Inzidenz“, „Aerosole“ und „Übersterblichkeit“ durch die Dialoge. Die meisten Darsteller laufen jetzt mit Masken herum, was filmisch nicht so wahnsinnig gelungen ist, man möchte ja Gesichter sehen. Die Italiener dürfen ihre Häuser nicht mehr verlassen und singen sich stattdessen auf den Balkons Mut zu – ein schöner Einfall des Regisseurs, der zu einer musikalischen Sequenz führt, wie sie in Katastrophenfilmen eher unüblich ist. Auch hübsch, wenn auch sehr klischeebeladen: Während die Italiener singen, horten die Deutschen Toilettenpapier für den Fall einer Ausgangssperre. Die tritt zwar nie in Kraft, aber dafür haben jetzt alle auf Jahre hinweg Klorollen in ihren Wohnungen. Man kann den deutschen Charakter auch subtiler zeichnen, aber die Botschaft kommt an.

Folge 4: April

Die Regie verlegt sich auf eine lange Strecke schaurig-schöner Bilder: Leere Boulevards in Frankreich, keine Schiffe mehr in der Lagune von Venedig, ein wolkenloser Himmel frei von Flugzeugen über Europa. Es ist eine elegische, entschleunigte Folge, in der Action-mäßig nur wenig passiert. An Ostern sitzen die Menschen auch in Deutschland in ihren Wohnungen. Es dürfen keine Gottesdienste stattfinden, die Schulen sind geschlossen und auch Fußballspiele werden europaweit komplett abgesagt – ein etwas übertriebenes Detail. Über Berlin fliegen am Ostersonntag Flugzeuge mit einem Banner, auf dem „Friede sei mit Euch“ steht. Der leichte Hang zum Kitsch sei den Drehbuchautoren verziehen. Natürlich treten die üblichen Endzeitprediger auf, die das Virus als Zeichen für irgendetwas deuten und eine Wende in der Geschichte der Neuzeit sehen wollen.

Gegen derlei esoterische Ausflüge setzt das Drehbuch die harte Realität: Millionen von Menschen in Kurzarbeit oder, wenn es um die USA geht, in Arbeitslosigkeit. Die westlichen Industriestaaten beschließen Hilfsprogramme in Höhe von Hunderten von Milliarden von Euro. Für die deutsche Lufthansa muss ein Rettungspaket aufgelegt werden. Das ist weitgehend realistisch dargestellt, allerdings fragt man sich, ob in Wirklichkeit alles tatsächlich so schnell abgelaufen wäre. Und dass der dumm-dreiste US-Präsident tatsächlich vorschlägt, man möge sich doch Desinfektionsmittel gegen das Virus spritzen: Da ist den Autoren wohl etwas die Phantasie durchgegangen.