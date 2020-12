Selten klafften die Wirklichkeiten so weit auseinander wie dieser Tage: Während die geschäftige Welt um uns herum und das Treiben auf den Straßen durch den neuen Lockdown nahezu zum Erliegen gekommen sind, setzen die Börsen dieser Tage noch einmal zur großen Party an. Zumindest streben die Kurse weiter nach oben und markieren am vorletzten Handelstag 2020 noch einmal neue Höchststände. Und zwar nicht nur in Amerika, wo man derzeit geradezu das Aufatmen aller Beteiligten darüber hört, dass der scheidende US-Präsident Trump nun doch noch das Gesetz zu den neuen Coronahilfe unterzeichnet hat. Wäre er nämlich bei seinem „Nein“ geblieben, hätte den Vereinigten Staaten ein sogenannter Government-Shutdown gedroht, also das Herunterfahren des gesamten öffentlichen Betriebes. Denn die Zahlung weiterer Staatsgelder – auch an Staatsbedienstete – wäre dann unmöglich gewesen, ebenso wie das Auszahlen von Hilfsgeldern und die Unterstützung von Arbeitslosen übrigens. Und natürlich hätte es dann auch keine neuen Coronahilfen gegeben. Mögen sie auch zunächst „nur“ 600 Dollar pro Kopf betragen. In quasi letzter Minute sind die USA um diesen Super-GAU also noch herumgekommen. Genau das feiern die Börsen dort.

Aber auch der deutsche Leitindex Dax legt jetzt noch die erhoffte Jahresendrallye hin. Er ist vor allem wegen der beginnenden Corona-Impfungen auf dem Weg nach oben und notiert bei aktuell rund 13850 Punkten. Damit ist er inzwischen endgültig wieder über jenes Niveau hinausgestürmt, das er noch vor Beginn der Coronakrise innehatte: Mitte Februar stand er kurz bei rund 13.750 Punkten, bevor er zum Tauchgang auf die 8500 Punkte ansetzte. Was seitdem passierte ist bereits hinlänglich berichtet: Er dümpelte im März-Lockdown noch vor sich hin, setzte ab April – besonders aber von Mai bis Juli – dann aber zum großen Comeback an. Nun also hat er seinen alten Höchststand übertroffen und geht mit einem Plus von rund 3,5 Prozent aus diesem irren Jahr. Das ist alles in allem noch ein versöhnliches Ergebnis.

Darüber hinaus gibt es einige spannende Lehren, die das Corona-Krisenjahr 2020 besonders für Anleger parat hielt und die man unbedingt aus diesem turbulenten Börsenjahr mitnehmen sollte. Ein paar Erkenntnisse sind eher überraschend. Andere dagegen waren erwartbarer und wurden schon dutzendfach von Finanzwissenschaftlern und Marktexperten betont. Dennoch sollte man gerade diese Lehren ernst nehmen und sich für zukünftige Investments hinter die Ohren schreiben. Denn gerade das, was so oft gesagt wird und selbst in ultimativen Krisenjahren seine Gültigkeit behält, das kann ja nur richtig und wichtig sein für die Zukunft. Hier kommen die fünf wichtigsten Lehren aus 2020:

#1 In der Ruhe liegt die Kraft

Ja klar, Ruhe haben wir alle grad mehr als sonst und für manchen Geschmack auch bereits zu viel davon. Doch gerade an den Märkten waren in diesem Jahr jene Investoren die Gewinner, die eben NICHT handelten, als die Kurse krachten. Sondern die investiert blieben und das Ganze so lange aussaßen, bis die Indizes wieder zur großen Erholung ansetzten. Und bis sie beinahe allesamt wieder dort standen, wo sie auch bereits vor Ausbruch der Krise notierten. In Summe jedenfalls haben sich alle sieben Leitindizes in Deutschland und Amerika wieder über ihr altes Niveau hinaus gehievt und damit den großen Einsturz wieder wettgemacht, der Dax, Dow Jones und S&P 500, außerdem der TecDax, MDax, Sdax und der Nasdaq. Keiner von ihnen steht am Ende dieses Jahres schlechter da als zu Beginn. Was nur einen Leitsatz unterstreicht: Langfristig geht es an den Börsen weiter nach oben, weil die Wirtschaft so etwas wie ein Perpetuum Mobile ist. Sie läuft mal langsamer und mal schneller, doch sie läuft, und läuft, und läuft. Weil auch der Mensch es immer wieder schafft, neue Ideen zu entwickeln, neue Lösungen zu finden und das alles in Geschäftsmodelle und Produktivität umzusetzen. In Wertschöpfung. Solange man daran glaubt, dass die Wirtschaft weiterläuft und sich ständig neu erfinden wird, solange kann man auch in Aktien investieren. Und sie vor allem im Depot behalten, wenn es mal kracht.

Denn auch das bewies das Jahr: Vor allem Indexfondsanleger werden das Jahr mit einer positiven Bilanz abschließen. Den aktiven Fondsanlegern war das nicht im selben Maße vergönnt. Denn gerade viele Fonds- und Vermögensverwalter schichteten im März dann doch hektisch ihre Depots um, um sich vor stärkeren Verlusten zu bewahren. Das Ergebnis war oft: Sie verpassten den schnellen Wiederaufstieg der Märkte ab April und viele von ihnen hinken bis heute hinterher. Vom großen Kurscomeback profitierten also vorwiegend die Indexanleger. Doch auch Aktivfondsanleger werden vom erneuten Kursanstieg profitieren – wenn sie lange genug dabei bleiben.

Passend dazu hat auch der Vermögensverwalter Vanguard dieser Tage eine Studie veröffentlicht: Er verglich, wie sich aktive Fondsmanager auf lange Zeiträume schlugen – vor allem jene, die den Markt deutlich übertrafen. Und das Ergebnis ist ganz spannend: Demnach liefen nämlich mindestens 80 Prozent der Fonds, die aktuell ihren Vergleichsindex übertrafen, in mindestens einer Fünfjahresspanne deutlich hinter dem Markt her. Sie rangierten also zwischendurch im untersten Viertel der Vergleichsgruppe. Betrachtete man beliebige Zehnjahres-Zeitspannen der Vergangenheit, so Vanguard, dann schwächelten selbst überdurchschnittliche Fonds mindestens drei Jahre davon. Das heißt: Halten Sie durch! Wenn Sie ein breit aufgestelltes Aktieinvestment haben, sei es nun aktiv oder passiv, dann geben sie ihm die Chance, sich aus einer Schwächephase wieder herauszuarbeiten. Das kann häufiger mal ein paar Jahre dauern. Am Ende aber lohnt es sich meisten. Kaufen und Halten bleibt also die bewährte Devise.