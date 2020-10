#3 Scheiben fallen von Wolkenkratzer

Der John Hancock Tower ist ein Wahrzeichen Bostons. Der rund 240 Meter hohe Wolkenkratzer (offizieller Name: 200 Clarendon Street) überragt alle umliegenden Gebäude um ein Vielfaches und ist von fast überall in der US-Metropole zu sehen. Er ist seit der Eröffnung 1976 das höchste Gebäude in New England. Die Höhe hat den Ingenieuren des Büros des berühmten Architekten I. M. Pei allerdings massive Probleme bereitet. Die Scheiben des komplett verglasten Wolkenkratzers konnten ursprünglich den starken Winden nicht Stand halten. Während der Bauarbeiten lösten sich vereinzelt Fenster, jeweils über 220 Kilogramm schwer, aus dem Rahmen und stürzten zu Boden. Die Umgebung musste abgesperrt werden, sobald eine gewisse Windstärke erreicht war. Alle der über 10.000 Scheiben mussten ersetzt werden. Millionenschwere Nachbesserungen waren auch nötig, um das Gebäude bei starkem Wind zu stabilisieren. Es war ursprünglich so stark ins Schwanken geraten, dass Menschen in den oberen Stockwerken schlecht wurde.