#8 Frankfurt am Main

Der Flughafen Frankfurt lag 2019 gemessen an den internationalen Passagieren weltweit auf Platz acht. Ihre Zahl brach im ersten Halbjahr um 63,8 Prozent ein. Um diese Zahl zu veranschaulichen: Der FRA-Airport hat in sechs Monaten so viele internationale Passagiere (10,1 Millionen) abgefertigt, wie 2019 in zwei Monaten. Im Oktober lief der gesamte Passagierverkehr am größten deutschen Drehkreuz über nur ein Terminal.