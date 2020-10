#4 Peking

An keinem der 20 größten Passagierflughäfen der Welt war der Einbruch zu Beginn der Corona-Pandemie so groß wie in der chinesischen Hauptstadt. Das Aufkommen am Beijing Capital International Airport brach laut ACI um 62,6 Prozent ein. 9,3 Millionen Fluggäste im ersten Quartal 2020 reichten in den Top 20 nur noch für Platz 17. 2019 hatte der Flughafen seinen zweiten Platz verteidigt, bei den Passagierzahlen allerdings nur noch knapp den dreistelligen Millionenbereich erreicht. Ihr Aufkommen ging um 1,0 Prozent auf 100,0 Millionen zurück.