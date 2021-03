Der gebürtige Wiener Marc Elsberg machte in der Werbung Karriere und war Zeitungskolumnist, ehe ihm mit seinen Science-Thrillern der internationale Durchbruch als Schriftsteller gelang. Bisher erschienen die Titel „Blackout“, „Zero“, „Helix“ und „Gier“. Sein neues Buch „Der Fall des Präsidenten“ beschäftigt sich mit der Frage, was wäre, wenn ein US-Regent vor dem Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt würde. Eine Leseprobe des neuen Buches, erschienen bei Blanvalet, finden Sie hier.

Marc Elsberg, ein Autor, der die Realität als Impetus für literarische Worst-Case-Szenarien nutzt, muss doch bei einer echten Pandemie sofort mitschreiben, oder? Wann kommt Ihr Corona-Thriller?

Gar nicht, obwohl ich das schon nach „Blackout“ immer mal wieder von Verlag oder Agent gefragt wurde. Damals wie jetzt muss ich sagen, dass ich das Thema spätestens seit den 1990er-Jahren für auserzählt halte. Ich meine Bestseller wie „Hot Zone“ von Richard Preston über den Ebola-Ausbruch oder „Cobra“ vom selben Verfasser, „Der Andromeda-Stamm“ von Michael Crichton und natürlich Kinohits wie „Outbreak – Lautlose Killer“, „28 Days Later“ und „Contagion“. Oder nehmen Sie die allermeisten Zombie-Geschichten, die oft in einem Virus ihren Anfang finden, der den gruseligen Untoten-Zustand auslöst. Was sollte ich da noch Neues erzählen? Wenn man sich dann den bisherigen Pandemie-Verlauf anschaut, der hat nicht wirklich großes Thriller-Potenzial. Zu viel Warterei im Lockdown, darauf, dass es endlich vorbei ist. In welches Genre würde das passen, als Einschlafhilfe?

Trotzdem wurden Sie in den letzten Monaten hier und da zur Coronakrise befragt. Ist das ein wenig wie bei Klausjürgen Wussow, von dem auch Leute auf der Straße gern mal kurze eine Diagnose für ihr Leiden haben wollten, quasi das „Dr. Brinkmann“-Syndrom?

Ja, solche Anfragen gab und gibt es tatsächlich. Was sicher an meinem Buch „Blackout“ liegt, wo es um ein rasantes Zerfallen gewisser Gesellschaftsstrukturen geht, was wir in abgeschwächter und verlangsamter Form auch derzeit in Ansätzen erleben. Nicht bei der Grundversorgung glücklicherweise, die Lieferketten waren nur vorübergehend mal problembehaftet. Aber zu solchen und anderen Technologie- und Zukunftsthemen lädt man mich seitens der Wissenschaft und Politik immer mal für Vorträge und Diskussionsrunden ein. Als Stimme von außen.

Beim Titel Ihres neuen Buches „Der Fall des Präsidenten“ könnte man spontan denken: Da hat einer in Windeseile eine Story rund um Donald Trumps Zeit im Weißen Haus, die zwei Amtsenthebungsverfahren und den finalen Sturm auf das Kapitol ausgetüftelt. Doch die Verfehlungen Ihres fiktiven Regenten sind anderer Natur.

Ja. Die Verbrechen, die mein Ex-Präsident begangen hat, stammen aus dem Kampf gegen den Terror: Drohnenschläge, nächtliche Black-OPs, Night Raids … Ebenfalls wichtig ist der Krieg in Jugoslawien, als Hintergrund einer der Hauptfiguren, die Anklägerin am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ist. Was damals geschah, etwa das völkerrechtswidrige Nato-Bombardement serbischer Einheiten in Bosnien, bildet quasi die Grundreferenz für die Story und eben auch in der Wirklichkeit. Ohne Jugoslawien-Konflikt als Präzedenz womöglich kein Einmarsch in den Irak, auf der Krim, keine Drohnenangriffe in Afghanistan.

Was hat Sie an diesem Stoff besonders gereizt?

Ich bin alt genug, dass mich das schon lange beschäftigen kann, besonders aber seit den Anschlägen in New York am 11. September. Wahnsinn, dass sich das jetzt bereits zum 20. Mal jährt! Danach haben vor allem die USA in einem Maß damit begonnen, ihre eigenen Werte ad absurdum zu führen, dass ich wusste, daraus irgendwann mal einen Thriller machen zu müssen. Die Meta-Ebene ist der äußerst ambivalente Umgang des Westens mit seinen moralischen und demokratischen Grundprinzipien. Ich war außerdem überrascht, herauszufinden, dass ein so gut wie keine Bücher zu diesem Komplex gibt, die das ganze über einen Prozess in Den Haag thematisieren. Und ganz nebenbei hatte ich natürlich beim Schreiben in den letzten Jahren besonders große Lust, den US-Präsidenten einmal hinter Gitter zu bringen.

Oft sind außerhalb von Buchseiten beim juristischen Vorgehen gegen Staatenlenker und Wirtschaftsbosse rein symbolische Akte und Appelle fast schon das höchste der Gefühle. Ist diese häufig zu beobachtende Folgenlosigkeit nicht ein Problem für unser Verständnis von Gerechtigkeit?

Ich glaube durchaus, dass wir bei unseren Eliten ein Problem mit der Übernahme von Verantwortung haben. Wobei hier in Österreich ja kürzlich immerhin ein ehemaliger Finanzminister in erster Instanz zu acht Jahren Haft wegen Korruption verurteilt wurde. Vereinzelt gibt es also durchaus Fälle mit rechtlicher Konsequenz. Das passiert aber, wie Sie sagten, eher selten. Das zeigt das BER-Desaster ebenso gut wie der VW-Dieselskandal – in beiden Fällen werden wir vermutlich keinen führenden Verantwortlichen in Haft oder mit Strafzahlungen erleben. Was ich im Buch zu zeigen versuche, ist, wie schwierig und von Grauzonen durchzogen solche Ermittlungen und Verfahren sind, und wie oft am Schluss die Einzelfallabwägung eines Gerichtes steht.

Sie haben sich in Ihren bisherigen Büchern mit desaströsen Stromausfällen beschäftigt, Genexperimenten, mit der Diktatur der Daten, mit finanzieller Ungleichheit. Kriegt man da bei der Recherche ein mulmiges Gefühl und denkt: „Wenn die Leute bloß wüssten ..“?

Für mich geht es weniger um Ängste als mein Interesse an einem bestimmten Sachverhalt, oft dadurch befeuert, dass ich bei der Recherche auf überraschende Dinge stoße, die meine Neugier noch weiter steigern. Was ich zusammentrage, versuche ich dann in eine möglichst spannende Erzählung zu übertragen und möglichst viele Leser auf meine Entdeckungsreise in die Materie mitzunehmen. Das ist sicher so ähnlich wie für Sie als Journalist. Wichtig ist mir dabei, das ganze Bild zu zeigen. Im Fall von „Blackout“ eben nicht bloß eine Katastrophe, sondern eben auch die Überlegungen, wie unser extrem vernetztes, angreifbares (Energie-)System vielleicht widerstandsfähiger werden könnte.

Mit Ihrem Wirtschaftsthriller „Gier“ verweben Sie mit der Handlung eine komplexe Theorie für universellen Wohlstand, eine Rolle dabei spielt Ergodizität. An der Weiterentwicklung ist ein Mitabiturient von mir beteiligt, Ole Peters vom London Mathematical Laboratory, der Sie auch bei Ihren Nachforschungen unterstützt hat. Können Sie die wichtigsten Annahmen kurz skizzieren?

Schon als ich über die Arbeiten von Ole Peters und seinen Kollegen gestolpert bin, wusste ich, der Name Ergodizität ist ein Problem. Was für ein Zungenbrecher, noch dazu kaum in Kürze und populärwissenschaftlich zu umreißen. Insofern war „Gier“ auch für mich zugleich die bisher größte inhaltliche Herausforderung und Befriedigung für mich. Unter anderem geht es darum, dass die Art und Weise, wie wir in der Wirtschaft Durchschnitte berechnen, mit konzeptionellen Fehlern behaftet ist. Und das führt zu einer ganzen Reihe falscher Schlussfolgerungen – von der Nutzenfunktion über die Einschätzung von Versicherungsrisiken bis zur Frage der Diskontierung. Im Grunde, hat mir Ole in unseren vielen langen Diskussionen gesagt, müsste man die gesamte Ökonomik neu erfinden. Soweit würde ich nicht gehen, aber dass vieles, was wir als bewiesen annehmen, eine andere Betrachtung verdient, da stimme ich ihm zu.

Es geht bei alledem auch um Teilhabe und Kooperation, oder?

Genau. Das Konzept verdeutlicht, dass die Zusammenarbeit von wirtschaftlichen Akteuren, ein Pooling & Sharing, viel ertragreicher ist und zu mehr Wachstum führt als purer, harter Wettbewerb. Es ist letztlich ähnlich wie beim Portfolio-Management in der Finanzindustrie. Zur Illustration haben wir das auf der Website farmersfable.org veranschaulicht, mit deren Hilfe übrigens inzwischen viele Unternehmensberater ihren Kunden diesen Umstand näherbringen.

Ein anderes Paradoxon in unserer aktuellen Situation: Während der Lockdown Branchen wie Einzelhandel, Gastronomie und die Kultur in ärgste Bedrängnis bringt, knallen an der Wall Street weiter fröhlich die Korken. Das schreit doch geradezu nach dem Buch „Gier 2: Jetzt noch gieriger“

Die wichtigste Begründung liefert mein Buch eigentlich bereits. Unser Unvermögen, den gemeinsam von allen erarbeiteten Wohlstand für alle chancensteigernd zu verteilen. So einfach und kompliziert ist das. Wenn man nicht aktiv gegensteuert, dann sorgt die Eigendynamik unseres Wirtschaftssystems dafür, dass sich die Vermögen bei einer sehr kleinen Bevölkerungsgruppe auftürmen. Wichtige Stichworte sind hier sicherlich „Neoliberalismus“ – in der Bedeutung, wie der Begriff heute verwendet wird – und die „Chicagoer Schule“. Das beschleunigt sich in der Pandemie noch weiter, denn die gigantischen Geldmengen, die Zentralbanken in Umlauf bringen, kommen weitgehend nicht dort an, wo der Bedarf objektiv besonders groß ist, sondern bei einer kleinen reichen Minderheit, die damit derzeit Aktien-, Immobilienmärkte und Kryptowährungen inflationiert. Solange es die Nationalstaaten nicht schaffen, die Verteilung besser zu organisieren, wird sich die Entwicklung weiter zuspitzen. Die Lösungsansätze sind in meinen Augen ebenso klar und bekannt: progressive vermögensbezogene Steuern und Erbschaftsteuern sowie die Erhöhung des Mindestlohns.

Wo wir gerade beim Thema sind: Hätten Sie in Gamestop investiert?

Nein! Das war doch eine klassische „Pump ‘n’ Dump“-Geschichte, wie aus dem Lehrbuch. Und das auch noch unter dem Vorwand vermeintlichen sozialen Revoluzzertums, was ich besonders raffiniert finde.

Wie investieren Sie denn Ihr Geld? ETFs, Kryptowährungen, Gold im Garten vergraben, falls ein Blackout droht?

Ich wünschte, ich würde mich wirklich auskennen. Meine Anlagen sind eher konservativ, ein Mix aus Wertpapieren und Bargeld.

Welcher CEO vermittelt Ihnen derzeit Vertrauen, wen bewundern Sie vielleicht sogar ein wenig?

Da fällt mir, muss ich gestehen, momentan niemand ein. Sicher sehe ich Manager, deren Unternehmen vordergründig fantastische Zahlen vorlegen. Auf die großen Herausforderungen der Gegenwart sinnvoll zu reagieren, gelingt jedoch den wenigsten. Eine davon ist natürlich die Klimakrise, aber auch die Notwendigkeit, an das eigene Wirtschaften endlich weitere Parameter anzulegen als einzig und allein größtmöglichen kurzfristigen Profit. Ein Schritt in die richtige Richtung ist ja jetzt das deutsche Lieferkettengesetz. In „Der Fall des Präsidenten“ geht es zudem um die höchst problematischen wirtschaftlichen Verflechtungen mit Ländern, welche die Menschenrechte – unser höchstes gesellschaftliches Ideal! – mit Füßen treten. Konzernbosse, die hier einmal Flagge zeigen und nicht jeden Deal machen, die sehe ich kaum.

Ihre Bücher basieren auf Fakten, die Sie dann dramaturgisch zuspitzen. Nun hat nicht erst der Sturm auf das Kapitol in Washington, D.C. gezeigt, dass wir einerseits in einer Wissensgesellschaft leben – und andererseits mit manchen Menschen wieder „Die Erde ist nicht platt“-Gespräche führen müssen. Worauf führen Sie diese Entwicklung zurück?

Ich finde es in der Tat faszinierend, dass wir nie so leichten Zugang zu fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen hatten, uns aber zunehmend die Fähigkeit fehlt, mit diesen Quellen umzugehen und sie zu bewerten. Wobei das vielleicht auch gar nicht so neu ist, nur durch das Internet verstärkt und sichtbarer. Wie in meiner Jugend gibt es auch heute seriöse Medien, die sauber recherchieren und wichtige Nachrichten oder Hintergründe professionell aufbereiten, auf deren Informationen und Meinung ich mich verlassen konnte. Und wie früher besitzen auch heute weniger seriöse (Boulevard-)Publikationen und -sendungen, denen es nicht um anspruchsvolle Aufklärung, sondern affirmative Affektbestätigung geht, die größten Reichweitendie größten Reichweiten – heute sind das vor allem die sogenannten sozialen Medien. Einen beträchtlichen Teil in der Bevölkerung, der sich nicht von wissenschaftlichen Fakten leiten lässt, sondern von irgendwelchen anekdotischen Geschichten, die für ihn oder sie plausibel klingen, gab es aber schon damals.

Nur finden Anhänger solcher Fantastereien nun eben auf globaler Eben zusammen, per Whatsapp oder Twitter.

Ich benutze gern den Wiener Ausdruck des „Bassenatratsch“. Als Bassena bezeichnete man früher, als noch nicht jede Wohnung ein eigenes Bad besaß, das Wandbecken im Treppenflur eines Wohnhauses. Dort konnte man am Hahn seinen Wasserkrug füllen, den Wischeimer ausleeren und vor allem den neuesten Klatsch austauschen. Später erfüllten das Wirtshaus oder die Kaffeeküche im Büro diese Funktion. Hier wie da wurde jeder seine Theorien darüber los, was die Großkopferten aus der Hauptstadt oder die Kollegen in anderen Abteilungen angeblich alles falsch machen und planen würden. Selbst Kindern bringen wir eigentlich am Beispiel von Pippi Langstrumpf, einer notorischen Lügnerin, bereits bei, dass man sich seine eigene Realität basteln kann. Menschen lieben einfach Geschichten, ganz unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt. Warum auch immer. Und auch wenn ich als Autor versuche, meine Bücher in der Realität zu verankern, lebe ich davon natürlich auch ganz gut.