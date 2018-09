Zum fünften Mal wurde am Mittwoch Abend Deutschlands bester Markenstratege gekürt. Der diesjährige Gewinner des „CMO of the Year“ ist Karsten Kühn, Marketingvorstand der Hornbach-Baumärkte.

Zehn Kandidaten waren für den „CMO of the Year Award 2018“ nominiert, um die Nachfolge des Vorjahressiegers Eric Liedtke von Adidas anzutreten. Die erste Vorauswahl erfolgte per Online-Befragung unter insgesamt 80 CMOs renommierter deutscher Unternehmen. Die finale Entscheidung für Karsten Kühn fällte dann die 21-köpfige CMO of the Year Jury und verkündete diese bei der Award-Zeremonie am Mittwoch Abend in München.

Die Baumarktkette Hornbach hatte in den vergangenen Jahren durch seine einprägsame Werbung auf sich aufmerksam gemacht. „Die Kampagnen von Hornbach gelten inzwischen als Synonym für Baumarktwerbung. Sie sind intelligent, unterhaltsam und unverwechselbar und die Slogans finden immer wieder Einzug in den alltäglichen Sprachgebrauch“, sagte Horst von Buttlar, Capital-Chefredakteur und Sprecher der Jury. Karsten Kühn sei seit 2014 einer der prägenden Köpfe hinter diesem Marketing.

Er rückte vor vier Jahren in den Vorstand bei Hornbach. Zuvor war er langjähriger Geschäftsführer bei der unternehmensinternen Marketinggesellschaft der Media-Saturn Gruppe und damit verantwortlich für die internationale Markenführung von Media Markt.

Der renommierte Preis „CMO of the Year 2018“ wurde 2014 ins Leben gerufen, um in der Branche ein Zeichen zu setzen: dass der Chief Marketing Officer ein wichtiger Treiber der Transformation in Unternehmen ist und dass Marketing für den Unternehmenserfolg heutzutage hochrelevant ist. Hornbach-Mann Kühn folgt als fünfter Preisträger auf Dr. Ian Robertson (BMW), Godo Röben (Rügenwalder Mühle), Hans-Christian Schwingen (Deutsche Telekom) und Eric Liedtke (Adidas) als Gewinner der Trophäe in den vergangenen Jahren.

Kühn setzte sich dabei in diesem Jahr gegen zahlreiche renommierte Konkurrenten durch. Zu den anderen Nominierten zählten unter anderem Branchengrößen wie Claas Meineke, Marketingchef von Edeka, Jens Thiemer von Mercedes-Benz oder Alexander Schaubitz von Lufthansa.

Weitere Informationen zum „CMO of the Year Award 2018“ finden Sie unter innovationstag.de/cmo-of-the-year/

Capital ist Medienpartner des „CMO of the Year 2018“.