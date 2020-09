Das sind die Nominierten für den „CMO of the Year Award 2020“

Wer ist Deutschlands bester Marketingchef? Diese Frage beschäftigt bald die Jury für den siebten „CMO of the Year Award 2020“. Die sieben Finalisten für die Auszeichnungen stehen bereits fest

Marketingchefs sind der Kopf hinter der Marke eines Unternehmens, treiben dessen Weiterentwicklung voran, müssen auf neue Trends reagieren – und dürfen dabei nie die Unternehmensziele aus dem Blick verlieren. Die sieben besten ihres Fachs stehen jetzt fest. Sie sind im Finale um den „CMO of the Year Award“, der in diesem Jahr zum siebten Mal vergeben wird.

Schon im Vorfeld war die Konkurrenz stark. Die eigentlichen „Top 5“ wurden deshalb auf sieben ausgedehnt. „Die Finalisten ragen hier alle heraus: Sie haben ihre Kreativität, ihren Mut und ihre Bereitschaft zu unkonventionellen Ansätzen und außergewöhnlichen Strategien immer wieder unter Beweis gestellt“, sagt Horst von Buttlar, Capital-Chefredakteur und Sprecher der Award-Jury. Den Gewinner kürt die „CMO of the Year“ Jury am 30. September bei einem Gala-Dinner in München.

Neues Kriterium: „Purpose & Sustainability“

Die sieben Nominierten hat der „CMO of the Year Council“ aus 80 Marketingchefs renommierter deutscher Unternehmen per Online-Befragung bestimmt. In diesem Jahr ist dabei ein neues Kriterium zum Anforderungsprofil der Kandidaten hinzugekommen. Neben den Punkten Person, Erfolg, Innovationen und Kundenzentrierung wurden Deutschlands CMOs auch in Sachen Nachhaltigkeit („Purpose & Sustainability“) bewertet.

Zwar stellte die Corona-Krise viele Marketingchefs auch vor neue Herausforderung, trotzdem handle es sich bei den Finalisten um „keine ,Corona-Auswahl‘ – auch wenn diese Krise sicherlich für viele Marken neue Herausforderungen bringt“, so Horst von Buttlar, Capital-Chefredakteur und Sprecher der Jury. „Die Jury und das CMO-Council schauen immer auf die Leistung der vergangenen zwölf Monate, aber auch auf die Markenführung der vergangenen Jahre.“

Der Preis wurde 2013 ins Leben gerufen, um auf die Bedeutung des Chief Marketing Officers aufmerksam zu machen. Der Gewinner dieses Jahres tritt dabei in die Fußstapfen von Tarek Müller, Marketingchef von About You.

Das sind die Nominierten für den „CMO of the Year Award 2020“