About-You-Mitgründer Tarek Müller ist der Nachfolger von Hornbach-Marketingchef Karsten Kühn als „CMO of the Year”. Damit geht die Auszeichnung an einen jungen Vertreter seiner Zunft, der im Marketing innovative Wege geht

Eine 17-köpfige Jury hat in diesem Jahr den Mitgründer, Anteilseigner und Geschäftsführer des Mode-Onlineshops About You Tarek Müller zum „CMO of the Year“ gekürt. Der 30-Jährige sei „ein moderner und visionärer CMO durch und durch, der sowohl in seinem Führungsstil als auch in seinem Auftreten den Zeitgeist verkörpert“, sagt Horst von Buttlar, Capital-Chefredakteur und Sprecher der Jury. „Er ist der Marketing-Kopf hinter About You, einer der großen deutschen Erfolgsgeschichten im E-Commerce.“

Der Onlineshop wurde 2014 als Tochter des Otto-Konzerns gegründet. Das Start-up gehört heute zu den wenigen deutschen Unicorns, das sind Start-ups, die mit mehr als 1 Mrd. Euro bewertet werden. Im vergangenen Geschäftsjahr steigerte About You den Umsatz um 63 Prozent auf 461 Mio. Euro.

Als Marketingchef, der auf innovative Methoden setzt, ist Müller mitverantwortlich für den Erfolg des Unternehmen. „Als Digital Native hat er alle Komponenten aus dem Werkzeugkasten des modernen Marketings verzahnt: vom Content Marketing über starkes Influencer- bis zu Event-Marketing“, sagt von Buttlar.

Müller selbst beschreibt seinen Ansatz so: „Wir verfolgen bereits seit längerem im Marketing die Strategie, neue Wege zu gehen, mit dem Ziel, uns von klassischer Werbung und bestehenden Marketingkanälen unabhängiger zu machen und den Fokus zunehmend auf direkte Kanäle zur Kundenkommunikation zu legen.“ Er freue sich, dass die Arbeit seines Teams „durch diese einzigartige Auszeichnung gewürdigt wird“.

Die Auszeichnung wird in diesem Jahr zum sechsten Mal verliehen. Müller folgt als „CMO of the Year“ auf Ian Robertson (BMW), Godo Röben (Rügenwalder Mühle), Hans-Christian Schwingen (Deutsche Telekom), Eric Liedtke (Adidas) und 2018 Karsten Kühn (Hornbach).

Der Preis wurde 2013 ins Leben gerufen, um in der Branche ein Zeichen zu setzen: dass der Chief Marketing Officer ein wichtiger Treiber der Transformation in Unternehmen ist. Er beziehungsweise sie trägt die Verantwortung für den Umgang mit der stetig wachsenden Fragmentierung der Märkte und muss viele Kommunikations- und Marketingdisziplinen aufeinander abstimmen sowie gleichzeitig auf die Unternehmensziele ausrichten.

Diese zwei Frauen und acht Männer waren für den Preis nominiert:

@PR / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Martell Beck, BVG Martell Beck ist seit 2015 bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) für das Marketing zuständig. Mit der Kampagne „Weil wir dich lieben“ hat er die Kommunikation des Unternehmens neu ausgerichtet. Sie wurde mit nationalen und internationalen Preisen überhäuft. Frecher ist die Kommunikation unter Becks Regie geworden. Ein Beispiel: Ein Adidas-Sneaker in den BVG-Farben galt eine zeitlang als Fahrkarte für die Verkehrsbetriebe. @PR / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Boris Dolkhani, Bosch Boris Dolkhani kam 2017 vom Roboterhersteller Kuka zu Bosch. Mit der Kampagne „Like a Bosch“ will er das Familienunternehmen als Vorreiter im Internet der Dinge positionieren. Hier lockt ein riesiger Markt, von dem Bosch mit praktischen Lösungen profitieren – auch dank eines cleveren Marketings. @The LEGO Group / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Julia Goldin, Lego Julia Goldin ist seit 2015 CMO des Spielzeugherstellers Lego. Mit „Rebuild the World“ startete Lego vor wenigen Tagen erstmals nach langer Zeit wieder eine globale Markenkampagne. Es gehe darum, dass sich Kinder ihre Kreativität behalten, auch wenn sie älter werden, sagte Goldin. Am besten natürlich mit Lego-Steinen. @PR / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Heiko Klauer, Ikea Heiko Klauer ist seit 2013 Marketingchef von Ikea Deutschland. Er hat die Kommunikation des schwedischen Möbelhauses ins digitale Zeitalter geführt. Die Zahl der Werbekanäle ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und Ikea verlässt sich längst nicht mehr nur auf den berühmten Katalog. Unter Klauer wagt der Möbelriese auch unkonventionelle Kampagnen. @Edeka Zentrale / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Claas Meineke, Edeka Claas Meineke ist seit 2017 Marketing- und Vertriebsvorstand von Edeka. Origineller, witziger und auch mutiger sind die Kampagnen des Einzelhändlers geworden. Aufsehen erregten die „Supergeil“- und die „Heimkommen“-Kampagne. @About You / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Tarek Müller Tarek Müller ist Gründer des Online-Mode-Shops About You, der heute zur Otto Group gehört. Das Start-up aus Hamburg gehört zu den wenigen deutschen Unicorns mit einer Bewertung von gut 1 Mrd. Dollar. Müller verantwortet das Marketing der Firma. Wichtig ist ihm dabei die persönliche Ansprache der Kunden, so will er sie im schnelllebigen Modegeschäft an die Marke About You binden. @Kärcher / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Bernd Rützler, Kärcher Der Marketingchef des Reinigungsspezialisten Kärcher setzt auf die Emotionalisierung der Marke. Und das sehr erfolgreich: 2018 erhielt Kärcher den Deutschen Marketing Preis und Rützler selbst gehörte zu den Nominierten des CMO of the Year Awards 2018. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr. @Philip Morris / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Thorsten Scheib, Philip Morris Früher musste ein Marketingdirektor vor allem Zigarettenmarken einen guten Auftritt verschaffen. Doch Philip Morris will weg von der Zigarette und hin zum Tabakerhitzer Iqos. Thorsten Scheib muss diesen radikalen Wandel in Deutschland steuern und die Marke Iqos bekannt machen. @McDonald's / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Susan Schramm, McDonald's Seit November 2016 ist Susan Schramm Marketingvorstand von McDonald's Deutschland. Sie ist bereits seit 2003 für das Unternehmen tätig. Eine der großen Herausforderungen ist die Digitalisierung der Fastfood-Restaurants. @PR / 10 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Hans-Christian Schwingen, Deutsche Telekom Hans-Christian Schwingen weiß, wie es sich anfühlt, CMO of The Year zu werden. Er hat die Auszeichnung bereits 2016 erhalten. Sein Verdienst: Er hat die Marke von ihrem angegrauten Image befreit. Die neue Kampagne des Bonner Konzerns heißt #Dabei. Auch hier hat Schwingen die Federführung.

