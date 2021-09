Max Backhaus, Hello Fresh

Als CMO von Hello Fresh ist Maximilian Backhaus für das globale Marketing für Hello Fresh verantwortlich und hat dazu beigetragen, den Unternehmensumsatz innerhalb von acht Jahren von rund 14 Mio. Euro auf knapp vier Mrd. Euro zu skalieren. Zuvor war er drei Jahre bei der Strategieberatung Monitor tätig. Seinen Master in Management schloss er an der WHU ab.