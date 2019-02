Professor Reinhard, Europas Position in der Welt ist heute unsicherer denn je. Viele sprechen vom asiatischen Jahrhundert. Und in Europa fürchtet man Abstieg und Bedeutungsverlust. Warum hat Europa überhaupt so lange, so stark das Weltgeschehen dominiert?

Zunächst, im Mittelalter, hatte Europa eine Reihe weltgeschichtlicher Wettbewerbsvorteile, die sich zusätzlich durch ihre Häufung ausgewirkt haben: Eine maritime geographische Orientierung. Eine expansive Dynamik einer Vielzahl rivalisierender politischer Herrschaften: Adel, Fürsten, Städte. Autonome Städte – Städte als kapitalbildende Wirtschaftssubjekte gab es vielerorts, autonome aber nur in Europa. Eine kreative Spannung „Staat“–„Kirche“ – die gab es nur in Europa. Ein missionarischer Impuls des Christentums. Eine seit den alten Griechen kulturell institutionalisierte Neugier. Ein gewohnheitsmäßiger Umgang mit fremden Sprachen und Kulturen: Hebräisch, Griechisch, Latein mit Juden, Griechen, Römern. Die Folge war die Eroberung und Besiedelung Amerikas infolge der damaligen maritimen, militärischen und kulturellen Übermacht Europas im 16. Jahrhundert. Zu Land spielten sich entsprechende Vorgänge im russischen Asien ab.

Wie sah es hingegen damals in Asien aus?

Im übrigen Asien gab es zwar eine partielle Übermacht der Portugiesen, Niederländer, Engländer, Franzosen zur See, die in Verbindung mit dem Silber spanisch Amerikas den ersten Welthandel mit wertvollen Gütern – Gewürze, Textilien, Tee – hervorgebracht hat. Politisch gaben aber bis ins 18. Jahrhundert nach wie vor die asiatischen Imperien – Japan, China, Indien – den Ton an. Von europäischer Übermacht konnte hier nicht entfernt die Rede sein.

Wann änderte sich das?

Das änderte sich mit der endgültigen Ausbildung der modernen Staaten Europas im 18./19. Jahrhundert, deren einheitliche und durchgreifende Struktur auch den gewaltigen Imperien Asiens wegen ihrer losen Struktur nicht mehr gewachsen war. Dabei ging es nur sekundär um militärische und industrielle Überlegenheit, primär um Herrschaftsorganisation und Staatsfinanz. Jetzt erst war es den Europäern möglich, im 18. bis 20. Jahrhundert Asien und im 19./20. Jahrhundert auch Afrika zu erobern.

Wie zentral war beim diesem 600 Jahre währenden Aufstieg Europas der offene Austausch und Welthandel?

Gewinnstreben war wohl der wichtigste Impuls der europäischen Expansion. Demgemäß entdeckte der europäische Handel erfinderisch immer neue Wege, die freilich aufs Ganze gesehen nur ausnahmsweise auf ausdrücklichen Freihandel hinausliefen. Bis ins 19. Jahrhundert handelte es sich vielmehr durchweg um Monopole oder Oligopole beziehungsweise Monopsone oder Oligopsone der europäischen Länder. Erst im 19./20. Jahrhundert wurde der Freihandel vorübergehend zur Regel, freilich im Zeichen britischer Seeherrschaft, die dann im Zeitalter des Imperialismus umgehend von den anderen Mächten angefochten wurde. Der Freihandel hat den ersten Weltkrieg nicht überlebt und wurde erst nach dem Zweiten neu belebt. Außerdem konnte in Britisch-Indien die längste Zeit von Freihandel sowie nicht die Rede sein.

Gab es auch protektionistische Elemente, die bei der europäischen Expansion half?

Kolonialherrschaft war grundsätzlich eigentlich immer protektionistisch. Auch England konnte sich seinen Freihandel als kostengünstigste Lösung nur leisten, solange die Konkurrenz noch keine Rolle spielte.

Was bedeutete das für die Industriepolitik?

Industriepolitisch bestand in der Regel die „klassische“ Vorstellung von der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung zwischen Europa – mit USA und Japan – als Importeur von Rohstoffen und Exporteur von Fertigwaren einerseits, dem Rest der Welt als Abnehmer von Fertigwaren und Lieferant von Rohstoffen andererseits.

Was bedeutete das für den Rest der Welt?

Außereuropäische Industrieentwicklung, etwa in Indien, hatte es schwer und hat vor allem in Afrika noch heute mit den Folgen dieser früheren weltwirtschaftlichen „Arbeitsteilung“ zu kämpfen.