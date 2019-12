Mit Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken werden zwei Kritiker der Großen Koalition an der SPD-Spitze. Was das für die GroKo bedeutet und wo die Sollbruchstellen für das schwarz-rote Bündnis liegen

Die SPD-Basis hat entschieden: Mit etwas mehr als 53 Prozent sind Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken die designierten Parteivorsitzenden der Sozialdemokraten. Im Wahlkampf um den SPD-Vorsitz hatte das Duo die Politik der Großen Koalition immer wieder kritisiert. Nach dem Mitgliederentscheid halten beide an ihrer Forderung fest, den Koalitionsvertrag neu zu verhandeln. Andernfalls würde die SPD den Ausstieg aus der Bundesregierung erwägen.

Diese klare Haltung kam bei vielen SPD-Mitgliedern gut an. Der überraschende Wahlsieg von Walter-Borjans und Esken gilt daher auch als Absage an die GroKo. Vorerst setzt die künftige SPD-Spitze aber weiter auf das Regierungsbündnis mit der Union: Statt eines Alleingangs wolle man einen gemeinsamen Kurs mit der Bundestagsfraktion und den SPD-Ministern suchen, hieß es am Abend nach dem Wahlsieg.

Das Nachverhandeln über den Koalitionsvertrag lehnt die CDU bislang aber ab. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer forderte am Montag, die neue Spitze der SPD müsse entscheiden, „ob sie in dieser Koalition bleiben will oder nicht“. Auch Regierungssprecher Steffen Seibert bestätigte: Eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrages stehe nicht an. Allerdings habe Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Bereitschaft zu Gesprächen mit der künftigen SPD-Spitze unterstrichen.

Die endgültige Entscheidung über die Zukunft in der GroKo will die SPD auf ihrem Parteitag am kommenden Wochenende fällen. Dabei stehen auch die Forderungen der neuen Parteispitze auf der Tagesordnung sein. Diese fünf Punkte könnten dabei zum Sprengstoff für die GroKo werden:

#1 Klimapaket

Einer der Hauptpunkte im Forderungskatalog der künftigen SPD-Chefs war die Nachverhandlung des Klimapakets. Dazu gehört unter anderem ein höherer CO 2 -Preis von 40 statt 10 Euro. Niedrige und mittlere Einkommen sollen dabei über eine Klimaprämie entlastet werden. Außerdem sieht das Duo eine strengere Zielsetzung und Überwachung der Klimaziele vor. Auch die Abstandsregel bei Windrädern wollen sie zugunsten eines schnelleren Ausbau Erneuerbarer Energien überarbeiten.