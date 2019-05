#2: 521 Euro

Masa Takayama gilt Anhängern als der beste Suhi-Meister außerhalb Japans. Gäste seines Restaurants Masa am Columbus Circle in New York haben keine Wahl. Jeder Besucher bekommt binnen rund zwei Stunden vom Küchenchef eine Auswahl an Häppchen serviert. Kostenpunkt: 595 Dollar (521 Euro). Steuern und Getränke sind nicht inklusive. Nach japanischer Sitte aber braucht bei Masa kein Trinkgeld gezahlt werden.