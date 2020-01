In unserer Reihe Capital erklärt geben wir einen komprimierten Überblick zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Diesmal: Altersarmut – mit Redakteur Thomas Steinmann, der bei Capital schwerpunktmäßig für Energie- und Sicherheitspolitik zuständig ist.



Deutschland ist beim Ausbau der Erneuerbaren Energien in den vergangenen Jahren gut vorangekommen. Bei vielen Bürgern gibt es jedoch erhebliche Widerstände gegen den Bau von Windparks und Stromtrassen. Woher kommt die Abneigung?

In der alten Energiewelt hat man als Verbraucher ja nie etwas von der Stromproduktion gesehen. Die wenigsten Bürger haben ein neues Kraftwerk vor die Nase gesetzt bekommen – erst recht nicht in den vergangenen Jahren. Bei den erneuerbaren Energien verhält sich das anders. Windparks und Solaranlagen sind überaus sichtbar in der Landschaft. Der Bau verläuft dezentral, und so sind viele Bürger zumindest indirekt von ihnen betroffen. Der Widerstand gegen Stromtrassen oder Windräder resultiert häufig aus drei verschiedenen Faktoren: die optische Beeinträchtigung der Landschaft, der mögliche Wertverlust von Immobilien durch nahestehende Windräder und die Sorge vor eventuellen gesundheitliche Nebenwirkungen, Stichwort Infraschall.

Tierschützer verweisen zudem auf die Gefahr, dass Vögel in die Rotoren geraten können – insbesondere an Standorten, in deren Nähe geschützte Vogelarten wie der Rotmilan oder der Schwarzstorch nisten. Schon heute stehen in Deutschland knapp 30.000 Onshore-Windräder. Da kann man sich ausrechnen, dass es viele Gegenden gibt, in denen der Missmut groß ist und laut geäußert wird.

Ohne Onshore-Windkraft geht es nicht

Wie könnte man den Ausbau der Windenergie denn so gestalten, dass er vor Ort auf mehr Akzeptanz stößt?

Ein allgemeines Rezept gibt es nicht. Als eine Möglichkeit wird immer wieder genannt, dass sich die Bürger vor Ort an Windparks beteiligen können, damit sie von den Projekten wirtschaftlich profitieren. In die gleiche Richtung gehen Ideen, die Kommunen stärker an den Einkünften der jeweiligen Projekte partizipieren zu lassen. Das mag manche Kritiker überzeugen. An vielen Standorten hört man etwa auch das Argument, dass von den Anlagen ja ausschließlich irgendwelche Projektierer und Erneuerbaren-Firmen profitieren.

Aber wer beispielsweise Windräder für ein Gesundheitsrisiko hält, der wird sich auch auf diese Weise nicht überzeugen lassen. Insofern ist die Hoffnung auf breite Akzeptanz ein Stück weit utopisch. Und nach meinem Gefühl ist der Kampf um Windräder auch ein Stück weit zu einem Stellvertreterkonflikt geworden – ein Ventil, um Ärger über „die Politik“ zu artikulieren. Insbesondere in ländlichen Räumen, wo es auch um andere Probleme geht. Denn was man bei allen Debatten über Abstandsregelungen und Akzeptanz nicht vergessen darf: Früher hat man die Menschen auch nicht gefragt, ob sie Lust haben, neben einem Kraftwerk zu leben. Deshalb ist es wichtig, dass die Politiker in Bund und Ländern und vor allem in den Kommunen den Bürgern nicht suggerieren, dass die Energiewende auch ohne neue Windräder und gewisse Beeinträchtigungen funktionieren kann. Onshore-Windkraft wird als Rückgrat der Energiewende zwingend benötigt.

Abschreckend für Investoren

In letzter Zeit ist die Zahl der neu aufgestellten Windräder rapide gesunken. Bis einschließlich November 2019 sind nur etwa 160 Windkraftanlagen neu gebaut worden, 2018 waren es im Gesamtjahr rund 740. Woran liegt das?

Für das Abwürgen der Windenergie sind mehrere Faktoren verantwortlich. Erstens gibt es vermehrt Klagen gegen neue Projekte – zum einen natürlich von Anwohnern, zum anderen von Naturschutzverbänden wie dem Nabu, der neue Windparks unter Verweis auf den Arten- und Vogelschutz verhindern wollen. Die Klagen gegen Genehmigungen und die daraus resultierende zunehmende Zurückhaltung der Behörden führen dazu, dass ein Genehmigungsverfahren heute im Schnitt rund 60 Monate dauert. Das ist für Investoren extrem abschreckend – zumal auch nicht klar ist, wie das Verfahren ausgeht und ob die Behörde nicht zusätzliche Auflagen erlässt. Mir ist ein Projekt bekannt, bei dem die Verwaltung die Genehmigung mit mehr als 100 Auflagen und Einschränkungen gespickt hat. Solch ein Projekt ist kaum noch wirtschaftlich zu betreiben. Bei einer Verfahrensdauer von fünf Jahren sind darüber hinaus auch die Anlagen veraltet, wenn die Genehmigung einmal vorliegt.

Aus diesen Gründen haben große Energiekonzerne wie RWE Onshore-Projekte in Deutschland faktisch abgeschrieben und investieren lieber im Ausland. Kleinere Player oder Bürgerwindparks können sich solche langwierigen Verfahren mit ungewissem Ausgang erst recht nicht leisten. Und auch ein zweiter Bremsfaktor führt dazu, dass seit etwa eineinhalb Jahren deutlich weniger Windkraftleistung ans Netz geht als von der Bundesregierung geplant. Denn vielerorts fehlen die Flächen für neue Projekte. Dieses Problem wird durch die jetzt von der Bundesregierung geplante Neuregelung für den Mindestabstand zwischen Windrädern und Wohnbebauung noch drastisch verschärft.