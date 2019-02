#5 Großbritannien

Großbritannien punktet im Ranking in erster Linie mit seinen starken internationalen Allianzen (9,6 von 10 Punkten). Die ehemalige Kolonialmacht ist weltweit gut vernetzt und pflegt traditionell enge Beziehungen zu Washington. Hier muss sich zeigen, ob und wie sich der geplante Brexit auswirken wird. Exzellente Noten gab es auch für Großbritanniens ökonomischen Einfluss. Die niedrigste Wertung (7,2) gab es für das Militär. Für den Report „2018 Best Countries“ wurden weltweit mehr als 21.000 Menschen befragt. Das Ranking stammt vom Nachrichtenmagazin U.S. News & World Report in Zusammenarbeit mit der Beraterfirma BAV Group und der Business School der University of Pennsylvania (The Wharton School).