#5 B. Braun Melsungen

Das Logo von B. Braun Melsungen haben vermutlich schon viele Patienten beim Hausarzt oder beim Impftermin gesehen. Das Familienunternehmen begann 1839 als Apotheke in der nordhessischen Stadt Melsungen. Damit zählt der führende Hersteller von Medizintechnik- und Pharmaprodukten auch zu den ältesten Top-Familienunternehmen in Deutschland. Er kam mit einem Umsatz von 9,0 Mrd. Dollar in dem Ranking weltweit auf Platz 182. Seit 2019 leitet die Unternehmerin und Juristin Anna Maria Braun den Familienbetrieb in sechster Generation. Sie stellte damit in den globalen Top 500 eine Ausnahmeerscheinung dar: CEO aus der Gründerfamilie und noch dazu eine Frau. Nur fünf Prozent der CEOs in dem Ranking waren weiblich.