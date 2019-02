Enercon

Enercon: Last but not Least: Enercon ist der größte deutsche Hersteller von Windenergieanlagen. Der Firmensitz (Bild) liegt im beschaulichen Aurich in Ostfriesland. Das Unternehmen ist mit weit über 10.000 Mitarbeitern das größte Unternehmen der hier aufgeführten Greentech-Konzerne. Enercon betreibt Produktionsstätten auf der ganzen Welt verteilt. Brasilien, Argentinien und die Türkei sind nur einige Betriebsstätten aus dem Portfolio der Windkraftanlagenbauer.