#5 Warburg Pincus: Der Fonds mit Sitz in New York ist im Fundraising ebenfalls ein dicker Fisch. Das Unternehmen geht – wie der Name andeutet – in seinen Wurzeln tatsächlich zurück auf eine deutsche Bankiersfamilie. Der Hamburger Banker Eric Warburg gründete den Vorläufer von Warburg Pincus im Jahr 1939 in Amerika. Ex-US-Finanzminister Timothy Geithner ist Präsident und Managing Director bei dem Unternehmen.