Henry Kravis von KKR

#3 KKR: Kohlberg Kravis Roberts, kurz KKR, ist wohl der berühmteste Private Equity Fonds. Bereits 1976 gegründet, erlangte Mitgründer Henry Kravis (Foto) bereits in den 80er-Jahre größere Bekanntheit, unter anderem durch das Buch und den gleichnamigen Film „Barbarians at the Gate“, in dem KKR eine Rolle einnahm. Der US-Fonds ist bis heute eines der absoluten Schwergewichte der Branche geblieben.