Es klingt nach verkehrter Welt. Meist erntet der Internationale Währungsfonds (IWF) Feindseligkeit, weil er Kredite an notleidende Regierungen mit schmerzhaften Sparauflagen versieht. Nicht so in Kenia. Dort appellieren Bürger derzeit an den IWF, ihrer Regierung gar keinen Kredit zu geben. „Stop loaning Kenya“ heißt die Bewegung. Ein populärer Songwriter hat den Slogan sogar vertont. Eine Viertelmillion Kenianer unterstützen eine Online-Petition: Gebt der Regierung kein Geld, so die Botschaft, denn es landet nur in den falschen Taschen.

Es ist das erste Mal, dass sich eine afrikanische Regierung so einem Sturm gegenübersieht. Auch ein über Facebook gestreamter Auftritt von IWF-Chefin Kristalina Georgieva wurde vor wenigen Wochen mit Kommentaren im Chat geflutet, den geplanten 2,3-Milliarden-Dollar-Kredit zu überdenken. Auch hier der Tenor der Wortmeldungen: Die Finanzspritze sei schon gestohlen, bevor sie überhaupt im Land angekommen sei.

Anders als Sambia steht Kenia nicht vor dem Staatsbankrott. Der IWF hält sein Darlehen (noch) für tragfähig. Aber in der Bevölkerung rumort es. Kenia könnte unweigerlich in eine ähnliche Schuldenfalle driften, wenn Schulden mit Schulden bezahlt werden – und das, ohne dass die Menschen etwas davon haben. Das IWF-Darlehen soll zwar die Corona-Krise überbrücken helfen. Aber schon andere Gelder seien in weit verzweigten korrupten Kanälen versickert, so die Sorge. Kenia hat auch registriert, wie chinesisches Kapital Straßen und Zugtrassen baut, in Bildung und Gesundheit aber wenig investiert wird.

Überschuldungsrisiko steigt

Die chronische Korruption im Land hat Regierungschef Ohuru Kenyatta selbst mehrfach angeprangert – als ein Geschwür, das auf allen Ebenen Entwicklung behindert. Zuletzt schätzte er, sie koste das Land jeden Tag 18,5 Mio. Dollar. Viel getan hat er dagegen nicht. In einem jüngeren Skandal sollen Millionen verschwunden sein, die für Covid 19-Schutzausrüstung vorgesehen waren. Zugleich hat sich die Staatsverschuldung seit 2016 ungefähr vervierfacht. Die öffentliche Hand steht mit rund 70 Mrd. Dollar in der Kreide – oder 66 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Da Kenia im laufenden Jahr neben dem IWF-Kredit noch weitere neun Mrd. Dollar aufnehmen will, sieht auch der IWF insgesamt ein „hohes Risiko“ heraufziehen, dass die Last untragbar wird (high risk of debt distress). Kenia bewegt sich somit dahin, wo andere schon sind: Mehr als ein Dutzend afrikanischer Länder stufen IWF und Weltbank als Hochrisikoländer ein, fünf als quasi zahlungsunfähig. Seit 2010 hat sich der Kontinent wieder stärker verschuldet – nicht zuletzt für kreditfinanzierte chinesische Schnellstraßen, Brücken oder Häfen.

Der dramatische Wirtschaftseinbruch in der Pandemie – sinkende Rohstoffpreise, höhere Importkosten, fehlender Tourismus – führt nun zu der paradoxen Lage, dass IWF und Weltbank einerseits vor Überschuldung und Staatspleiten warnen, andererseits aber in die Presche springen und die Schuldenlast noch erhöhen. Für einige Länder werde ein Schuldenschnitt unvermeidbar sein, sagt Weltbank-Ökonomin Carmen Reinhart. Gläubiger sollten sich darauf einstellen, dass weder Umschuldungen noch Beistandskredite dies vermeiden könnten. Länder, die bereits am Abgrund stehen und verhandeln, sind Tschad, Sambia und Äthiopien. Andere wie Uganda können folgen.

Krisenmanager im Dilemma

Neben der Weltbank mit Zuschüssen hat der Krisenmanager IWF nun auf Hilferufe aus über hundert Regierungen reagiert und mehr als 100 Mrd. Dollar zinsvergünstigte Darlehen gebilligt – auch und gerade an einkommensschwache Länder, knapp 20 Mrd. Dollar davon an 36 Länder Afrikas (neben 68 Mrd. für Lateinamerika). In 160 Ländern hatte sich der Wirtschaftsausblick vor einem Jahr abrupt von positiv auf negativ gedreht. Für 29 Länder, die meisten in Afrika, wurde der Schuldendienst eingefroren.

Schon vor Covid-19 hatten mehr als 30 Staaten Afrikas aus ihren Budgets mehr für externen Schuldendienst ausgegeben als für die unterfinanzierte öffentliche Gesundheit – auch Kenia, wie die Entschuldungskampagne Jubilee mit Daten von IWF und Weltbank 2020 ausgerechnet hat. Nun fordern Gesundheitssysteme und soziale Netze die Staatsfinanzen krisenbedingt erst recht heraus.