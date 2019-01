#2 Terrace Suite, The Mark, New York

Mit fünf Schlafzimmern, ebenso vielen Badezimmern und einer Küche ist die Terrace Suite im New Yorker Hotel The Mark im Grunde ein Luxus-Apartment. Die über 200 Quadratmeter große Dachterrasse bietet eine Fünf-Sterne-Aussicht auf den Central Park. Das Hotel liegt an der Upper East Side zwischen den Museen The Met Breuer und The Metropolitan Museum of Art. Kostenpunkt dieser exklusiven Lage: 75.000 Dollar. Damit hat die Suite den Spitzenplatz des Rankings knapp verfehlt.