New York

#1 Manhattan ist eine kleine Insel und jeder Quadratmeter wird teuer bezahlt. ECA International kalkuliert die durchschnittlichen Kosten eines Vier-Sterne-Hotelzimmers in New York mit 509 Dollar. Da dürften allerdings gute Lage und kurzfristige Buchung eine Rolle spielen. Daneben treibt die Trinkgeld-Praxis in Restaurants die Kosten in die Höhe. 15 bis 20 Prozent werden auf jede Rechnung draufgeschlagen. 793 Dollar täglich – mit dieser Summe ist New York der unangefochtene Spitzenreiter der Studie.