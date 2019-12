Das Buzzword New Work ist der Management-Begriff der Stunde. Capital zeigt, was Sie rund um das Thema auf dem Schirm haben sollten

New Work ist in aller Munde. Der Trends zum neuen Arbeiten ist mehr als eine Wirtschafts-Hippie-Bewegung, sondern treibt derzeit Start-up-Angestellte genauso wie Konzern-Manager um. Capital hat 5 lesenswerte Artikel zum Thema zusammengestellt – zu den wichtigsten Themen die man in puncto New Work parat haben sollte:

Trend #1 Neue Formen der Zusammenarbeit

In der neuen Arbeitswelt läuft einiges anders in Unternehmen. Capital hat vier Themen identifiziert, die schon jetzt auf dem Vormarsch sind und sich bald auch in der Breite der deutschen Wirtschaft immer mehr durchsetzen könnten – die Sie hier nachlesen können.

Trend #2 Modernes Büro-Design

Zum optischen Symbol für New Work ist die typische Innenarchitektur der Offices geworden, die mittlerweile jenseits von Start-ups und Coworking-Spaces auch längst Konzerne und Mittelständler erfasst hat. Hier kommen einige prägnante Beispiele in einer kleinen Bilderstrecke.

Trend #3 Sinnstiftung für die Mitarbeiter

Purpose ist ein Begriff der Stunde in der heutigen Arbeitswelt. Studien zufolge wird Angestellten wird die Frage nach dem Sinn bei ihrer Arbeit immer wichtiger, speziell bei jüngeren Angestellten. Vier Beispiele wie Firmen für ihre Mitarbeiter Sinn schaffen lassen sich hier nachlesen.

Trend #4 Unkonventionelle Mitarbeiter-Benefits



Firmenwagen oder Bonuszahlungen waren gestern. Heute gehen Firmen immer ungewöhnlichere Wege, um Mitarbeitern besondere Dinge zu bieten. Capital hat 7 Beispiele zusammengestellt – klicken Sie sich hier durch die kleine Bilderstrecke dazu.

Trend #5 Neue Führungsstile

Autokratische Chefs sind aus der Mode. Die Zukunft des Management gehört flacheren, flexibleren Strukturen, in denen die Verantwortung verteilt wird und Chefs nicht mehr alles allein entscheiden. Ein in der New Work-Bewegung verbreiteter Begriff ist „Holacracy“ – Capital hat mit Brian Robertson, dem Schöpfer dieses Begriffs und des dahinter stehenden Management-Konzepts, gesprochen – lesen Sie hier das komplette Interview.