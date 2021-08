In der Klimadebatte geht es meistens um den Schutz der Atmosphäre. Ein Aspekt kommt dabei zu kurz: die Anpassung an den Klimawandel. Gerade die Flutkatastrophe zeigt, dass hier dringend Nachholbedarf besteht

Flutkatastrophen in Mitteleuropa und China, Rekordhitze in Nordamerika und Skandinavien. Der Juli 2021 katapultierte die Schlagzeilen ins Ante-Corona-Terrain – das Klima ist zurück. Tatsächlich könnte dieses Jahr als Game Changer des Klimaschutzes in die Geschichte eingehen. Die Erfolgsaussichten für die UN-Klimakonferenz im Herbst sind gut. Regierungen rund um den Globus verabschiedeten in den letzten Monaten neue Ziele und Programme. Und trotzdem: Nach aktueller Lage sind zwei bis drei Grad globale Erderwärmung bis zum Jahr 2100 realistisch. Heute stehen wir bei ungefähr 1,2 Grad im Vergleich zu vorindustriellem Niveau. 1,2 Grad die ausreichen, um gewaltige Schäden anzurichten.

Sollten alle weltweit angekündigten Dekarbonisierungs-Versprechen in echte Gesetze gegossen werden, würden wir vermutlich bei rund 2,4 Grad landen, so neueste Schätzungen. Auch wenn Europa und die USA zur Mitte des Jahrhunderts „Net Zero“ erreichen sollten – der größte CO2-Produzent China (28 Prozent der weltweiten Emissionen) will gemäß aktuellem 14. Fünfjahresplan erst 2060 klimaneutral sein. Von Ländern wie Indien (verantwortlich für rund sieben Prozent der Emissionen) oder Russland (knapp fünf Prozent) ganz zu schweigen.

Der Klimawandel ist also da, selbst im besten Szenario. Warum debattieren wir unter diesen Umständen so viel über Klimaschutz und verhältnismäßig wenig über ein tatsächlich noch drängenderes Thema: Die Anpassung an die Veränderungen in unserer Atmosphäre?

Zu Ende gedacht…

Nach den Überschwemmgen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen war klar was kommen würde: Lautstarker politischer Konsens. Deutschland muss mehr tun, um das Klima zu retten. Das ist zwar nicht falsch, aber auch keine logische Schlussfolgerung des Geschehenen. Unser Land kann das Klima nicht retten, sehr wohl aber kann es seine Bürger, Infrastruktur, Wirtschaft und Sicherheit vor den Folgen des Unabwendbaren schützen.

Die Wahrscheinlichkeit für extreme Wetterereignisse steigt – egal wie ambitioniert unsere Pläne zur CO2-Reduktion sind. Die Orte Bad Neuenahr-Ahrweiler und Schuld sind weniger Symbole von gescheitertem Klimaschutz als vielmehr von mangelnder Anpassung. Die Vorbereitung auf das Unwiderrufliche beginnt beim Bau von Dämmen und Brücken, geht über die Weiterentwicklung der Land- und Forstwirtschaft und endet keinesfalls beim nachhaltigen Städtebau.

Die University of Notre Dame in den USA veröffentlicht den „Global Adaption Index“. Er misst die Klima-Verwundbarkeit von 177 Nationen und beurteilt sowohl die Fragilität von Faktoren wie Wasserversorgung, Landwirtschaft oder Küsteninfrastruktur, als auch die wirtschaftliche und institutionelle Fähigkeit zur Anpassung. Den besten Score haben Norwegen, Finnland und die Schweiz. Ganz unten im Ranking stehen die Demokratische Republik Kongo, Eritrea und das westafrikanische Guinea-Bissau. Afrika ist der Ground Zero der sozialen Klimafolgen. So gut wie alle Länder südlich der Sahara weisen einen sehr niedrigen Adaption Score auf.

Es ist gleichzeitig eine Region, die für mehr als die Hälfte des globalen Bevölkerungswachstums bis zur Mitte des Jahrhunderts verantwortlich ist. 60 Prozent der afrikanischen Bevölkerung sind unter 25 Jahre alt. Gerade junge Menschen sind bereit aufzubrechen, wenn sie ihrer Lebensgrundlagen beraubt werden. Dürren, Fluten und Missernten werden die globale Migration befördern. Europa muss einmal mehr Antworten finden. Auch Flüchtlings- und Sicherheitspolitik ist Anpassungspolitik.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnten die jährlichen Kosten für die Klimaadaption auf bis zu 500 Mrd. Dollar zur Mitte des Jahrhunderts steigen. Das mag nach viel klingen, tatsächlich ist dieser Betrag klein im Vergleich zu den eigentlichen wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels. Nach einer neuen Prognose des Swiss Re Institutes, könnte die Weltwirtschaft bis zu zehn Prozent ihres Gesamtwertes einbüßen, sollte die globale Erderwärmung voranschreiten wie bisher. Resilienz durch intelligente Anpassung reduziert jedoch das Risiko unkalkulierbarer Verluste.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Der Schutz des Klimas, also die Dekarbonisierung unserer Zivilisation ist wichtiger denn je. Aber die Adaption an den Wandel verdient mehr Aufmerksamkeit. Das ist die Lehre aus dem Fluten des Sommers 2021. Dabei gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen beiden Handlungsfeldern: Das Klima ist global, Unwetter wüten jedoch lokal. Anders ausgedrückt: Die ökologische, soziale und ökonomische Rendite von eingesparten Tonnen an Treibhausgasen kommt der ganzen Welt zu Gute. Die Erträge der Anpassung fließen vollständig uns selbst zu. Das könnte ein solides politisches Argument für mehr Investitionen sein. Action required!

Benedikt Herles ist Capital „Top 40 unter 40“, Head of Sustainable Transformation bei KPMG und Host des Podcast „Zeitenwende“. Sein neuestes Buch: „Zukunftsblind – Wie wir die Kontrolle über den Fortschritt verlieren