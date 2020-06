Weltweit sinken die Lebenshaltungskosten. Nicht so in diesen Metropolen. Sie sind im Ranking der teuersten Städte der Welt aufgestiegen

In der Corona-Krise sind viele Produkte teurer geworden. Insgesamt aber hat sich die Pandemie bislang nicht als Inflationstreiber erwiesen, jedenfalls in der Europäischen Union. Dort erwartete die Statistikbehörde Eurostat für Mai 2020 eine Teuerungsrate von nur noch 0,1 Prozent nach 0,3 Prozent im April. Hauptgrund für den Sinkflug war der Preisverfall beim Mineralöl. Ohne den Posten „Energie“ hätte die Inflationsrate im Mai bei 1,4 Prozent und damit etwas über dem Vorjahreswert (1,2 Prozent) gelegen.

Lebenshaltungskosten sinken

Damit setzt sich trotz der Covid-10-Pandemie ein Trend fort, den die Finanzanalysten der Economist Intelligence Unit 2019 weltweit beobachten konnten. Sie untersuchen jedes Jahr für das Ranking „Worldwide Cost of Living 2020“ die Lebenshaltungskosten in weltweit 133 Städten. Die verringerten sich dem Bericht zufolge im Schnitt um vier Prozent. Insbesondere europäische Metropolen stiegen in der Rangliste ab.

Einige Städte aber verzeichneten gegen den globalen Trend stark gestiegene Lebenshaltungskosten. Der Spitzenreiter dieser Liste kletterte 24 Plätze nach oben. Dieses Wachstum fand aber meist auf niedrigem Niveau statt. Nur zwei der zehn größten Aufsteiger landeten im Gesamtranking in den Top 40.

Teuerste Städte im Vergleich zu New York

Gestiegene Lebenshaltungskosten bedeuten allerdings nicht immer, dass Einwohner tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Analysten der Economist Intelligence Unit vergleichen alle Metropolen mit dem Preisniveau in New York City und rechnen lokale Preise in US-Dollar um. Währungsschwankungen sind deshalb ein entscheidender Faktor bei Veränderungen in der Rangliste.

Für sie werden jeweils im März und September die Preise von über 160 Produkten und Serviceleistungen erfasst. Dazu gehören Ausgaben für Essen, Trinken, Bekleidung, Miete, Nebenkosten, Bildung, Mobilität und Freizeitgestaltung.

In diesen zehn Städten ist das Leben 2019 im Vergleich zu New York sehr viel teurer geworden