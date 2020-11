#1 China

China baut seinen Status als führende Nation im Bereich der erneuerbaren Energie aus. Die erzeugte Menge erhöhte sich laut BP um 14,6 Prozent auf 732,3 Terrawattstunden. Von 2008 bis 2018 war zwar eine doppelt so hohe Wachstumsrate erzielt worden (35,8 Prozent). Mittlerweile aber entfällt über ein Viertel (26,1 Prozent) der weltweit erzeugten erneuerbaren Energie auf die Volksrepublik, die unter anderem stark auf Elektromobilität setzt. Rund 90 Prozent des jährliches Zuwachses entfiel in China laut BP auf Solar und Wind. Die traditionell großen Erdöl-Nationen rangieren in dem Zukunftsmarkt übrigens unter ferner liefen. Die Vereinigten Arabischen Emirate werden von BP hinter Bulgarien und Ungarn auf Platz 45 eingereiht. Aber auch Norwegen, die Schweiz und Israel müssen mit dem Ende der Top 50 Vorlieb nehmen. Russland und Saudi-Arabien schaffen es bei erneuerbaren Energien gar nicht erst in die Gruppe der 50 führenden Nationen.