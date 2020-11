#6 Frankreich

In Frankreich wird weltweit am meisten Wein gekeltert. Beim Bier reichte es in Europa mit 22,0 Millionen Hektoliter für Platz sechs. Größte Brauerei des Landes ist Kronenbourg. Das Unternehmen mit Sitz in Obernai im Elsass gehört zum dänischen Brauereikonzern Carlsberg.