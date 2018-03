Vier Jahre nach Beginn der westlichen Sanktionen hat sich das Land in der Isolation eingerichtet. Die Wirtschaft steht stabil da, Wladimir Putin sitzt fest im Sattel. Hat die internationale Ausgrenzung Russland am Ende gestärkt?

Greg Abowski sitzt im siebten Stock eines Hauses, das wie ein Traum aus dem Silicon Valley aussieht: jede Etage in einer anderen Farbe gestrichen, Urwaldpflanzen, die sich an Wänden hochranken, Teeküchen, in denen frisches Obst und Gemüse auf die Mitarbeiter warten, lichtdurchflutete Flure. Zwischen Großraumbüros mit Stofftieren an den Rechnern laufen Mitarbeiter auf Socken herum – viele ziehen hier erst mal die Schuhe aus. Dort also sitzt Abowski und sagt: „Wir wollen das russische Google sein, das russische Uber, das russische Ebay, das russische Amazon.“

Was in den meisten anderen Ländern wie ein hohles PR-Klischee klänge, ist hier kein unrealistischer Satz. Abowski ist der Chief Operating Officer von Yandex, dem russischen Suchmaschinenkonzern, der in seiner Moskauer Zentrale mit großem Tempo daran arbeitet, die forschen Ziele in die Tat umzusetzen. In vielem gleicht dieses Techimperium den globalen Internetkonzernen. Nur dass es seine Geschäfte fast lediglich dort macht, wo Russisch gesprochen wird.

Ein in sich gekehrter Ort

Vier Jahre nachdem die westlichen Staaten die ersten Wirtschaftssanktionen wegen der russischen Aggression in der Ukraine verhängt haben, ist Russland ein in sich gekehrter Ort geworden. Zwar hat das Land 2018 große Auftritte auf der Weltbühne: zentraler Akteur im Syrienkonflikt, Fußballweltmeisterschaft, Präsidentenwahl. Wirtschaftlich aber konzentriert sich das Reich des wiedergewählten Staatschefs Wladimir Putin immer mehr auf sich selbst. Die Importe ins Land sind seit ihrer Hochphase vor 2014 um fast die Hälfte zurückgegangen. Sich an den internationalen Kapitalmärkten zu refinanzieren fällt den russischen Konzernen aufgrund der Sanktionen schwer.

Dafür setzt die Wirtschaft andere Schwerpunkte. Die lange vernachlässigte heimische Agrarindustrie wächst – und schafft es inzwischen, die eigene Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen. Viktor Jewtuchow, Vizeminister für Industrie und Handel, verkündete 2017, sein Land sei bei Milch, Zucker, Mehl und Eiern fast zu 100 Prozent unabhängig von Importen.

Wer in Russland Autos oder Maschinen verkaufen will, dem wird zudem klargemacht, dass er im Land produzieren muss. Eine Aufforderung, der viele ausländische Unternehmen folgen: Nachdem von 2015 bis 2016 netto de facto keine Direktinvestitionen aus dem Ausland nach Russland flossen, stiegen die Werte 2017 wieder an – auf knapp 25 Mrd. Dollar in den ersten drei Quartalen.

Gleichzeitig übt der Staat Druck auf inländische Betriebe aus: Lange Listen der Ministerien geben vor, welche ausländischen Produkte durch russische Waren zu ersetzen sind – mit entsprechenden Folgen für die Vergabe öffentlicher Aufträge.

Und dann ist da die russische Techszene, die so eigenständig ist wie sonst nur ihr chinesisches Pendant. Das Land hat nicht nur eine eigene Suchmaschine, sondern mit VKontakte und Odnoklassniki auch eigene soziale Netzwerke und mit Ozon einen Gegenspieler zu Amazon.

Was US-Präsident Donald Trump ständig als Motto für sein Land postuliert, treibt sein russischer Amtskollege Putin längst voran: Russia first. Es ist ein autarkes, sich selbst genügendes Wirtschaftssystem, das sich da entwickelt. Eine Art Sowjetunion mit Internetanschluss. Und ohne Ideologie.