Die Digitalisierung hat offenbar keine Auswirkungen auf die Produktivität. Warum ist das so? An den Innovationen liegt es nicht, es fehlt an mutigen Investitionen. Benedikt Herles über ein Paradox der digitalen Revolution

Die landläufige Digitalisierungsdebatte ist von hartnäckigen Widersprüchen geprägt. Vehement hält sich die Furcht vor technologiebedingter Arbeitslosigkeit. So mancher Fernsehphilosoph predigt, die Zukunft würde Millionen unbeschäftigter Bundesbürger mit sich bringen. Wenn immer mehr Wertschöpfung von künstlichen Intelligenzen übernommen wird, so die übliche Argumentation, bleibt für den Menschen nicht mehr viel zu tun.

Dieser Prognose fehlt jede historische Referenz. Frühere industrielle Revolutionen hatten durchaus schreckliche soziale Verwerfungen zur Folge. Natürlich geraten gerade mittlere und niedrige Einkommen unter Druck, wenn der komparative Vorteil menschlicher Arbeitnehmer gegenüber Maschinen abnimmt. Wer seinen Job in der Fertigung oder im Büro verliert, muss sein Glück womöglich im schlechter bezahlten Dienstleistungssektor versuchen.

So lief es bereits im sich industrialisierenden England des 19.Jahrhunders. Aber eine dauerhaft anhaltende Massenarbeitslosigkeit war noch nie das Resultat von technologischen Umbrüchen. Die Realität in Deutschland bietet momentan auch ein ganz anderes Bild: Beschäftigung auf Rekordhoch und akuter Fachkräftemangel.

Der eigentliche Logikbruch entsteht durch einen anderen Widerspruch. Denn Software und Roboter haben die Volkswirtschaft in jüngster Vergangenheit überraschenderweise kaum effektiver gemacht. Das Gegenteil ist der Fall: Heimische Unternehmen haben mit einem stagnierenden Wachstum der Arbeitsproduktivität zu kämpfen. Seit dem Ende der Finanzkrise verbessert sich die reale Stundenproduktivität des verarbeitenden Gewerbes kaum noch. Das ist insbesondere in Zeiten des demografischen Wandels ein Problem. Eine schrumpfende Bevölkerung in Lohn und Brot ist schlecht für Bruttoinlandsprodukt und Sozialstaat. Damit das Leben von immer mehr Senioren bezahlt werden kann, müssen die verbleibenden Arbeitnehmer produktiver werden.

Die digitale Revolution bleibt in Sachen Produktivität aber scheinbar folgenlos. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere westliche Industrienationen, insbesondere die Vereinigten Staaten. Ökonomie-Nobelpreisträger Paul Krugman fasst die Diskussion treffend zusammen: „It remains peculiar how we’re simultaneously worrying that robots will take all our jobs and bemoaning the stalling out of productivity growth. What is the story, really?”