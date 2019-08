Jeder zweite Mensch weltweit nutzt Social Media. Zwischen den Ländern gibt es extreme Unterschiede. In diesen Staaten gibt es die höchste Quote an Social-Media-Nutzern

Soziale Medien sind längst viel mehr als netter Zeitvertreib oder – je nach Sichtweise – virtueller Jahrmarkt der Eitelkeiten. Aktivisten für Demokratie und Klimaschutz organisieren sich über Online-Netzwerke und erreichen auf diese Weise eine Schlagkraft, die früher unvorstellbar gewesen wäre.

Hashtags wie „MeToo“ oder „BlackLivesMatter“ kreieren Bewegungen und werden zu Schlachtrufen. Facebook, Twitter, Instagram, Reddit oder 4chan helfen aber auch beim Streuen abstruser Verschwörungstheorien, der Manipulation freier Wahlen oder geben jedem Möchtegern-Troll ein Sprachrohr.

Die Länder mit dem höchsten Social-Media-Gebrauch haben wir bereits vorgestellt. Nun geht es einen Schritt zurück und um die Frage: In welchen Ländern gibt es die meisten Social-Media-Nutzer? Dabei soll es nicht um die absolute Zahl gehen, denn das würde bevölkerungsreiche Länder bevorzugen.

Die Social-Media-Plattform Hootsuite und die Digitalagentur We Are Social stellen in ihrem Jahresbericht „Digital 2019“ fest: 45 Prozent der Menschen weltweit sind auf Facebook & Co aktiv. Dabei ist die Spanne enorm. Sie reicht von einer nahezu hundertprozentigen Nutzerrate bis hin zu gerade einmal jedem zehnten Einwohner.

In diesen Ländern gibt es die meisten Social-Media-Nutzer