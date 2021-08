#8 Italien

Italien ist gemessen am Wachstum der Gewinner unter den europäischen Top-Ländern für Start-ups. Die Zahl der Finanzierungsrunden verdreifachte sich fast von 58 auf 163. Dieser achte Platz verblasste noch angesichts von Platz sechs beim Finanzierungsvolumen. Hier schoss Italien von 197 Mio. Euro auf 1,5 Mrd. Euro in die Höhe. Allein knapp 1,1 Mrd. Euro entfielen auf den Mobilitäts-Dienstleister The Telepass Group. Dem italienischen Unternehmen gelang im Oktober 2020 laut EY die größte Start-up-Finanzierung des Jahres in Europa.