Viele der deutschen Schnapsbrennereien und Bierbrauereien bestehen seit über einem Jahrhundert. Was meist als kleiner Nebenverdienst begann, wurde mit der Zeit zu Konzernen. Einige werden bis heute von Gründernachfolgern geleitet.

Laut Statista beträgt der Umsatz im Markt für alkoholische Getränke in Deuschland 2019 etwa 24.560 Millionen Euro. Zum Vergleich: Für unalkoholische Getränke liegt er bei 17.051 Millionen Euro. In dem Markt lässt sich also Geld verdienen.

Doch die meisten der hier vorgestellten Unternehmen geben sich damit nicht zufrieden. Obwohl sie oft einen starken regionalen Bezug haben, vertreiben sie ihre Spirituosen und ihr Bier bis in die ganze Welt. Catharina Cramer zum Beispiel leitet die Warsteiner Brauerei in neunter Generation und exportiert nach eigenen Angaben in mehr als 50 Länder.

Warum die Unternehmen trotz ihrer Größe in Familienhand bleiben? Vielleicht wegen des Vertrauens – bei Underberg kennen nur fünf Menschen die Rezeptur des Kräuterbitters: Drei Familienmitglieder und zwei katholische Geistliche.

Das sind die deutschen Alkohol-Dynastien: