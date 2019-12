Uber Jump

Mit dem Auto-Ride-Sharing klappt es für Uber in Deutschland noch nicht so gut. Dafür will der US-Konzern mit E-Scootern Boden gut machen. Allerdings ist Uber Jump bislang nur in Berlin und München aktiv und konzentriert sich bei der Außendarstellung in erster Linie auf die E-Bikes. In der Hauptstadt werden wie bei Bird ein Euro für das Entsperren und 15 Cent für jede Fahrminute fällig. In München nimmt Uber Jump 20 Cent pro Minute. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet. 2018 übernahm Uber Jump Bikes. E-Scooter gibt es neben Deutschland nur noch in Madrid und Paris.