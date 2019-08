Was Sie über Shared Mobility wissen sollten

Shared Mobility spielt in Anbetracht der E-Mobilität eine immer wichtigere Rolle. Was das für die Automobilbranche bedeutet und wie sich das Modell entwickeln wird, lesen Sie hier

In unserer Reihe Capital erklärt geben wir einen komprimierten Überblick zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Diesmal: Shared Mobility – mit Capital-Redakteur Nils Kreimeier, der für die Themen Automobilwirtschaft und Digitalisierung zuständig ist

Was fällt alles unter den Begriff Shared Mobility?

Bei Shared Mobility unterscheidet man zwischen zwei Grundformen. Entweder es handelt sich um einen Fahrdienst (Ride-Sharing), den mehrere Personen gleichzeitig nutzen. Oder es handelt sich um ein Fahrzeug, das sich mehrere Personen teilen, aber zu unterschiedlichen Zeiten nutzen. Darunter fallen dann Fahrzeuge wie Autos, E-Scooter, Tretroller oder Fahrräder.

Was ist das Geschäftsmodell dahinter?

Das Grundprinzip von Shared Mobility ist einfach: Es gibt in der Regel einen minutenbasierten Preis, der beim Auto zum Beispiel zwischen 20 und 30 Cent liegt. Das ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Carsharing hat das Prinzip des minutenbasierten Preises etabliert und Anbieter für Elektroroller oder Fahrräder haben es ebenfalls zu ihrer Marktstrategie gemacht. Bis jetzt verdient aber noch kein Unternehmen viel Geld damit. Nur bei den E-Scootern, die relativ neu auf dem Markt sind heißt es, dass sich damit schnell Geld verdienen lasse. Denn die Roller sind günstig im Einkauf und können schnell refinanziert werden – offizielle Zahlen gibt es dazu aber noch nicht.

Hat dieses Modell auch Perspektive auf dem Land?

Natürlich wäre es effektiver ein solches Modell in ländlichen Räumen einzuführen, weil dort der Bedarf an Mobilität viel dringender ist. Shared Mobility befindet sich aber in vielen Bereichen noch in der Startphase und ist auf möglichst viele Bewegungsdaten angewiesen, um das Konzept verbessern zu können. Das heißt, es müssen in kürzester Zeit so viele Personen wie möglich die Angebote von Shared Mobility nutzen. Im ländlichen Raum ist es fast unmöglich, eine breite Masse dafür zu finden.

Auf welche Weise profitieren die Städte davon?

Für die Parkplatznutzung der Fahrzeuge werden Rahmenverträge mit der Stadt abgeschlossen, sodass die Nutzer der Fahrzeuge kostenlos auf öffentlichen Parkplätzen parken können. Teilweise steigen die Städte sogar selbst in das Geschäft mit ein. In Berlin zum Beispiel gibt es eine Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Verkehrsbetrieben und Via, einem Partnerunternehmen von Daimler. Zusammen bieten sie das App-gesteuerte Sammeltaxi „BerlKönig“ an.