Guillaume Néry wuchs in Nizza auf und damit in bester Lage für seine große Passion, das Tauchen. Bereits mit 19 Jahren zog er mit dem damaligen Frankreichrekord von 82 Metern Tiefe gleich, und nur ein Jahr später stellte Néry mit 87 Metern eine neue Bestmarke im „Constant Weight Freediving“ auf, als jüngster Apnoe-Taucher der Geschichte.

Seitdem stieß der heute 39-Jährige ohne Atemgerät in immer größere Meerestiefen vor. So wie 2008, als er mit 113 Metern zum vierten Mal einen Weltrekord brach. Dramatisch wurde es 2015 bei einem Wettkampf, als sich Néry 129 Meter abwärts wagen wollte. Die Organisatoren und Juroren hatten sich beim Setzen der Führungsleine geirrt und der Franzose tauchte 139 Meter hinab. Beim Auftauchen, nur wenige Meter von der Meeresoberfläche entfernt, wurde er ohnmächtig und erlitt ein Barotrauma der Lunge. Das Aus für das Turnier und seine Profikarriere. Vorläufig.

Heute unterrichtet Guillaume Néry angehende Taucher, dreht Filme über die Unterwasserwelt (zuletzt: „One Breath Around the World“), engagiert sich für die Rettung der Ozeane und ist als Markenbotschafter für die Uhrenschmiede Panerai im Einsatz, deren Geschichte passenderweise auf italienische Marinetaucher zurückgeht.

Capital: Herr Néry, wo tauchen Sie am liebsten ab?

GUILLAUME NÈRY: Das kommt ganz darauf an, was ich vorhabe. Wenn ich mich ganz der blauen Tiefe hingeben will, ohne Atemmaske und mit geschlossenen Augen, brauche ich eine vertraute Umgebung. Dafür bietet sich das Mittelmeer vor Nizza oder einer griechischen Insel an. Für genussvolle Tauchgänge, bei denen ich – sehend – mit der Natur in Kontakt treten und ihre Farbenpracht bewundern möchte, habe ich einen anderen Lieblingsort: Französisch-Polynesien, wo ich drei bis vier Monate pro Jahr verbringe. Das Meer rund um Tahiti und Moorea ist zum zweiten Zuhause geworden.

Was geht Ihnen durch den Kopf, ehe Sie sich von der Reling stürzen?

Also ich denke nicht an „nichts“, wie manche glauben. Vor dem Sprung ins Ungewisse, der meine ganze Leidenschaft ist, breiten sich Vorfreude und Glücksgefühle aus. Auch ein Quäntchen Angst ist in der Mischung. Sie schärft meine Sinne, darf Hinweise geben, ihre Sorgen loswerden – sie darf nur zu keinem Zeitpunkt die Kontrolle übernehmen.

Was hilft dabei?

Die Atmung, ganz natürlich und ruhig. Darauf konzentriere ich mich bereits an Bord, damit der Atemrhythmus seine beruhigende Kraft auf mich ausüben, den Stoffwechsel und die Hirnaktivität herunterregeln kann. Das ist wie ein magischer Filter zwischen mir und der Welt, und erlaubt einen meditativen Zustand, den ich unter Wasser dringend brauche. Negative Gefühle oder gar Panik können lebensbedrohlich sein.

Sie bringen auch Anfängern bei, die mehr wollen als Schnorcheln im Pool, oder?

Ja, ich versuche auf so viele Arten wie möglich, meine Leidenschaft mit anderen zu teilen. Zu diesem Zweck arbeite ich gerade an einer neuen Apnoe-Tauchschule, die Bluenery Academy heißen und sich ganz auf Anfänger spezialisieren wird. Ganz normale Menschen wie Sie.

Ich bleibe beim Tagesticket fürs Aquarium.

Genau dieses Vorurteil möchte ich widerlegen: Die Unterwasserwelt sei zwar faszinierend, das Tauchen aber nur wenigen Mutigen vorbehalten. Meine Erfahrung zeigt, dass unser Verstand die wichtigste Einschränkung darstellt. Nicht unser Körper, der ganz wunderbar die Luft anhalten und sich unter der Wasseroberfläche wohlfühlen kann. Der Mensch und das Meer besitzen eine natürliche Verbindung. Zu diesem Thema schreibe ich auch gerade ein Buch.

Wettkämpfe bestreiten Sie nach Ihrem Unfall nicht mehr, oder?

Das stimmt zum Teil, denn ich habe vor ein paar Jahren wieder mit dem Training begonnen und arbeite hart daran, bald wieder antreten zu können. Interessanterweise spielt einem in unserem Sport das Alter in die Hände, weil man immer erfahrener wird und der Metabolismus sich verlangsamt. Ein weiterer Vorteil. Natürlich gibt es irgendwann eine physische Grenze, aber die scheint mir noch in weiter Ferne zu liegen. Für 2022, wenn ich 40 werde, habe ich jedenfalls eine Menge vor. Auch um zu zeigen, was in einem Athleten meines Alters noch steckt.

Von Ihrem Unfall abgesehen, der Ihre Lunge verletzte, wann wurde es unter Wasser noch richtig brenzlig?

Ich habe natürlich den Ozean schon mit vielen Lebewesen geteilt, darunter diverse Haie. Ich vergesse aber dabei nie, dass es sich um Wildtiere handelt – und alles was passieren könnte mitunter tatsächlich eintritt. Keine Dummheiten machen, sondern der eigenen Intuition zu folgen, das hat bisher wirklich kritische Situationen vermieden. Allerdings: Bei einer Weltmeisterschaft in Okinawa 2010 verhedderte sich die Führungsleine mit einem verwaisten Fischernetz. Das hat mich völlig unvorbereitet erwischt, in 100 Metern Tiefe.

Haben Sie sich darin verstrickt?

Das hätte passieren und extrem gefährlich werden können. Glücklicherweise bin ich ruhig geblieben, obwohl ich ohne Maske quasi blind war und keine Ahnung hatte, was sich so seltsam anfühlte. Statt stur nach unten zu tauchen, um trotzdem meine Punkte einzusammeln, entschied ich mich zum Auftauchen. Auf Unerwartetes besonnen zu reagieren, das ist ein lebensrettendes Mindset. Übrigens auch in der Pandemie …

Wie empfindet man beim Tieftauchen Zeit: als pfeilschnelles Speedboat oder gemütliches Tretboot?

Ich erlebe jede Sekunde ganz bewusst und in Echtzeit. Mein ganzes Sein ist auf das Tauchen ausgerichtet, mit jeder Pore, jeder Synapse, wie bei einem Überlebenskampf. Mein Körper weiß, dass er von einem einzigen Atemzug zehren muss und passt sich daran an. Währenddessen nehme ich die Geschwindigkeit des Wassers wahr, das sich an meinem Gesicht reibt. Ich spüre den steigenden Druck, der meinen Lungen den Raum nimmt – und mein Gehirn verarbeitete all diese Informationen und Eindrücke. Klar und sachlich.

In einer zunehmend digitalen (Sport-)Welt: Wie wichtig bleibt da ein archaisches Messinstrument wie die Armbanduhr?

Bei tiefen Tauchgängen ohne Maske öffne ich meine Augen zunächst gar nicht und dann nur sehr, sehr langsam, weil ich keine Maske trage. Irgendwelche Anzeigen zu lesen ist also kaum möglich. Die Uhr erfüllt dennoch eine Funktion, sie ist das einzige Objekt aus meinem normalen Alltag, was ich dort unten bei mir habe.

Sie meinen wie ein Talisman?

Genau. Die Uhr ist die Brücke zwischen meinen zwei Leben, dem Wasser- und dem Landmensch Guillaume Néry. Sie erinnert mich daran, dass ich im Ozean nur Gast bin. Wenn ich in geringerer Tiefe tauche, um mit Fischen und Säugetieren zu schwimmen, Seite an Seite, behält die Uhr den Überblick und zeigt mit an, wann der Sauerstoff knapp wird und ich zur Erholung auftauchen sollte.

Nun herrscht kein Mangel an Marken mit hochwertigen Taucheruhren. Warum haben Sie das Angebot von Panerai angenommen, Sie bei Ihrer Karriere und Ihrer aufklärerischen Mission zu unterstützen?

Vor dieser Partnerschaft arbeitete ich viele Jahre mit einer anderen, weniger bekannten Uhrenmarke zusammen. Oft dachte ich aber: „Irgendwann möchte ich mit einer Manufaktur verbunden sein, die mich und meine Welt versteht, meine Werte teilt.“ Auf Panerai wurde ich durch den Ausnahme-Abenteurer Mike Horn aufmerksam, der seit langer Zeit zu deren Botschaftern gehört und den ich sehr bewundere. Auch die Geschichte der Marke selbst, von der Ausstattung italienischer Marinetaucher bis zum Bemühungen um den Erhalt der Meere, passt wunderbar. Neben den äußerst robusten Uhren selbst, natürlich.

Schaut man auf Ihre Bestmarke von 126 Metern im Jahr 2015 und den aktuellen Rekord bei 130 Metern, fragt man sich: Warum geht es so zäh voran?

Am Anfang einer Disziplin wie dem Apnoetauchen, das um das Jahr 2002 herum allmählich auf dem Radar der Öffentlichkeit auftauchte, sind die Fortschritte einfach rascher. Mehr und mehr Athleten entdecken den Sport für sich, die Rekorde fallen in kurzen Abständen. Ich legte beispielsweise 87 Meter vor, zwei Monate später schaffte ein anderer Taucher die 90 Meter, dann 92 Meter und kurz darauf gelangen mir 96 Meter. Danach sind die „low hanging fruits“ abgeerntet und es braucht immer größere Anstrengungen, Disziplin und Konzentration, um neue Rekorde aufzustellen. Der Rekord von 124, den ich 2015 um zwei Meter unterbot, hatte rund fünf Jahre Bestand, wenn ich mich recht erinnere.

Gibt es irgendwann auch körperliche Grenzen?

Ich glaube nicht an Limits, höchstens an temporäre Meilensteine. Wir können in deutlich größere Tiefen vordringen, es wird nur länger dauern. Als ich meinen Unfall hatte, war ich bei 129 Metern angekommen und hätte sicher noch weitere geschafft. Da geht noch was!

Bringt man vom Meeresgrund Souvenirs mit? Natürlich ökologisch vertretbare und keine vom Riff gebrochenen Korallenstücke!

Vor ein paar Jahren tauchte ich in der Bucht von Nizza zum Training so um die 80 Meter am Seil hinab. Keine große Sache, ich ließ mir also Zeit. Unten angekommen vergrub ich aus Gewohnheit eine Hand im Sand. Dabei stießen meine Finger auf einen mysteriösen Gegenstand. Ich griff blind danach und machte mich an den Rückweg. Oben angekommen, sah ich ein Stück eines Metalltellers, der von einem Wrack stammen muss. Aus dem Training war eine kleine archäologische Expedition geworden.

Sie geben Interviews und halten Vorträge – sowohl zum Tauchen wie zu Umwelt- und Motivationsthemen. Was haben Sie beim Free Diving über das Leben und das Business gelernt?

Beispielsweise, dass man sich an Bedingungen außerhalb der eigenen Kontrolle anpassen sollte. Statt innerlich gegen die Dunkelheit, den Druck und die Kälte des Wassers anzukämpfen, akzeptiere ich die Situation und ihre Regeln. Alles andere ist Verschwendung von Energie, die ich besser auf das verwende, was ich verändern kann.

Ein weiser Rat.

Geduld ist eine weitere wichtige Fähigkeit, die mich mein Sport gelehrt hat. Auf dem Weg zur Oberfläche erwacht der Körper aus der Trance und besinnt sich auf seinen Urinstinkt: zu atmen. Das ist ebenso unmöglich wie ein beschleunigtes Aufsteigen. Das macht diese Phase zur größten Herausforderung beim Free Diving. Ich muss dabei besonders präsent bleiben, um kein unnötiges Risiko einzugehen. Nur das Hier und Jetzt zählt, auch in der Pandemie, die wir alle hinter uns lassen wollen. Das Timing gibt jedoch das Virus vor, weshalb wir uns weniger in Erwartungen, Plänen und Prognosen verlieren sollten.

Was hat Sie das Tauchen noch gelehrt?

Sich dem ständigen Drang zur sofortigen Belohnung zu entziehen, der in unserer Gesellschaft vorherrscht. Das Apnoetauchen ist eine neue Erfahrung, auf die Körper und Geist behutsam und methodisch vorbereitet werden müssen. Auch in wenigen Zentimetern, die man tiefer getaucht ist, etwas Positives zu sehen, und zu akzeptieren, dass es nicht für alles eine Abkürzung gibt, für diese Fähigkeit bin ich dankbar. Alle Projekte, die wirklich wichtig sind und eine große (Aus-)Wirkung haben, brauchen ihre Zeit.