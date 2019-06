#10 Israel

Israel verliert einen Platz im Vergleich zum Ranking von 2017, aber schafft es trotzdem noch sich mit einem Punktestand von 88.2 einen Platz im Gesundheitsolymp zu sichern. Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Essgewohnheiten einen Hinweis auf das Gesundheitsniveau in mediterranen Ländern geben könnten. Auch in Israel kommt überwiegend pflanzliche mediterrane Kost auf den Tisch und das Land verzeichnet einen hohen Verbrauch an gesunden Fetten, wie beispielsweise in Olivenöl oder Nüssen enthalten.