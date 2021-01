#9 Sergey Brin, #8 Larry Page

Seit ihrem Rückzug ist es still geworden um die Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page. In internationalen Milliardärs-Rankings spielen die beiden dennoch ganz vorne mit – nicht zuletzt aufgrund ihrer Firmen-Anteile an Alphabet. Das gilt auch für den aktuellen „Bloomberg Billionaires Index“. Während Brin mit einem Vermögen von 81 Mrd. US-Dollar auf Platz neun liegt, landet Page mit 2,6 Mrd. US-Dollar mehr an Vermögen auf Platz 8.