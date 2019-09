Das sind die größten Wohltäter aus dem Silicon Valley

#8 Sheryl Sandberg

Sheryl Sandberg, COO von Facebook, ist die einzige Frau dieses Rankings, die sich die Platzierung ohne ihren Ehemann verdient hat. Sie spendete laut dem „Chronicle of Philanthropy“ im vergangenen Jahr 101 Mio. Dollar. Das Geld ging in erster Linie an Projekte, die Sandberg persönlich am Herzen liegen. Die ehemalige Google-Managerin unterstützte weibliche Führungskräfte und Menschen, die mit dem Verlust eines geliebten Menschen fertig werden mussten. Sandbergs Ehemann Dave Goldberg war 2015 im Alter von 47 Jahren überraschend gestorben. Todesursache war eine Herzrhythmusstörung.