#8 Prada

Keine der wertvollsten Luxusmarken hat zuletzt mehr an Wert gewonnen als Prada. Hatten die Analysten dem italienischen Modehaus im Vorjahr noch einen Wertverlust in Höhe von sechs Prozent attestiert, verbuchte Prada im Ranking 2021 ein Plus von 20 Prozent. Die Marke schob sich damit fünf Plätze auf Rang 94 vor. und überrunde in der Luxus-Kategorie Burberry. Der Aufstieg hatte sich abgezeichnet. In der Corona-Pandemie waren die pflegeleichten Nylon-Taschen von Miuccia Prada zum Verkaufsschlager geworden. Außerdem hat die Enkelin des Firmengründers den belgischen Stardesigner Raf Simons (einst bei Dior und Calvin Klein) ins Boot geholt. Das Duo präsentierte im September 2020 seine erste mit Spannung erwartete gemeinsame Kollektion.