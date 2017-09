Lassen sich komplexe Fragen auf ein simples Ja oder Nein reduzieren? Lars Vollmer argumentiert, dass Mitbestimmung an ihre Grenzen stößt - beim Referendum in Katalonien und auch bei schwierigen Unternehmensfragen.

Meine Wahlheimat Barcelona hat mich kürzlich mit einem interessanten Gedanken beschenkt: Da schlendere ich am katalanischen Nationalfeiertag durch die Straßen und von jedem zweiten Balkon wehen mir Flaggen entgegen. „Sí“ steht da drauf. Sí, Sí, Sí aus allen Richtungen. Sí von Balkonen, Sí von Dächern, Sí von Fenstersimsen. Denn Katalonien schürt, wie Sie wissen, die Werbetrommel für das nahende Referendum am 1. Oktober: Sí heißt Ja zur Abspaltung von Spanien.

Ein einziges Wort steht für einen womöglich immensen politischen und gesellschaftlichen Umbruch. Sí. Was wirklich passiert, würde Katalonien mehrheitlich für die Trennung von der zentralspanischen Regierung stimmen, kann mit großer Sicherheit kaum einer meiner Nachbarn einschätzen, ich ebenso wenig. Würde der Landstrich aus dem Euroraum langfristig verbannt? Würde das gefühlte „Nationalheer“ Kataloniens, der FC Barcelona, aus der spanischen Liga fliegen und mit ihm gleich der Nationalstolz der Region verpuffen?

Ich weiß es nicht. Und ebenso wenig wird es die Mehrheit der Katalanen wissen, wenn sie Sí oder No stimmt, ohne die Thematik in allen ihren Facetten auf dem Schirm zu haben. Denn die Demokratie schlägt ihren Vasallen hier ein Schnippchen: Sie trivialisiert eine hochkomplexe Frage auf ein einfaches Kreuz bei Sí oder No.

Wenn Sie mir im Hinblick auf die katalanischen Unabhängigkeitsliebhaber zustimmen, dann frage ich mich nun: Warum also hat noch niemand die Gefahr des zurzeit hochgejubelten Konzepts der Demokratie in Unternehmen erkannt?

Ein Fachmann für tausend Fragen

Denn die Sí-Flaggen sind seit geraumer Zeit zumindest metaphorisch auch in manchen europäischen Unternehmen angekommen. „Demokratisierung“ nennt man das dort (ob der Begriff glücklich gewählt ist, bezweifele ich inzwischen arg). Nun ist auch die Frage, ob Unternehmen sich demokratisieren sollten, eine hochkomplexe und ich habe nicht vor, sie in Bausch und Bogen abzuwerten. Doch zumindest den unreflektierten Wunsch nach Demokratisierung, nach der Mitbestimmung der Vielen, finde ich im Unternehmen gefährlich.

Denn wie beim klassischen Plebiszit wirft eine Befragung unter sämtlichen Mitarbeitern das Problem auf, dass jeder Einzelne ein Fachmann für tausend Detailfragen sein müsste, um die letztlich gestellte – und erheblich simplifizierte – Frage kompetent und qualifiziert beantworten zu können.

Lassen Sie mich das an einem Beispiel deutlich machen: Nehmen wir an, in Ihrem Unternehmen stellt sich die Frage, ob Sie das rote oder das grüne neue Produkt auf dem Markt platzieren sollen. Oder beide. Oder gar keins. Also starten Sie eine Mitarbeiterbefragung – vier Möglichkeiten, ganz simpel. Zu simpel! Denn die unterschiedlichen Produkte bedeuten unterschiedlichste Kosten, sie haben sicher Einfluss auf die Umsätze mit den bestehenden Produkten, das Image bei den Kunden könnte sich ändern. Auch wenn Sie nichts Neues in den Markt bringen, dürfte sich manches verändern – was machen eigentlich die Wettbewerber? Schön und gut. Nun nennen Sie mir aber bitte einen einzigen Mitarbeiter, der diese und alle weiteren Faktoren des Markteintritts absehen und einschätzen könnte! Sie überlegen noch? Das dachte ich mir. Ihre Mitarbeiter mit Rot-Grün-Schwäche vermutlich auch.