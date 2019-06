#1 Investieren in Umweltschutz

Jedes Jahr gibt es in Deutschland mehr als 100 Millionen Geschäftsreisen, mehr als zehn Prozent davon gehen laut einer Studie des Deutschen Reiseverbands ins Ausland. Da ist das Potenzial für mehr Umweltschutz riesig. Am Anfang sollte bei Unternehmen und Selbstständigen die Erkenntnis und Bereitschaft stehen, sich das Engagement fürs Klima etwas kosten zu lassen. Denn allzu oft zahlt man leider beim umweltfreundlichen Reisen drauf.

#2 Bahn statt Flugzeug

Zeit ist auf der Geschäftsreise Geld und außerdem ist Fliegen meist viel günstiger als Bahnfahren. Häufig ist das aber – unabhängig von den Klimaschäden – eine Milchmädchenrechnung. Wie viel schneller ist die Flugverbindung tatsächlich, wenn man Transfer zum und vom Flughafen samt Wartezeit am Terminal einberechnet? Bei der Tür-zu-Tür-Kalkulation schneidet die Bahn vielleicht schon gar nicht mehr so schlecht ab. Außerdem lässt es sich im Zug sehr viel entspannter arbeiten als im Flugzeug.

#3 Nonstop-Flüge

Manchmal muss es einfach der Flieger sein. Dann sollte der Geschäftsreisende auf Direktverbindungen setzen, auch, wenn die vielleicht teurer sind als Flüge mit Zwischenstopp. CO2-Kompensation kann ein weiterer Weg sein, um die negativen Folgen der Flugreise abzumildern. Hin- und Rückflug von Berlin nach New York City entsprechen rund 60 Euro an Spenden für Klimaschutzprojekte. Allerdings sollte der Anbieter sorgfältig ausgewählt werden, damit das Geld seinen Zweck erfüllt.

#4 Umweltfreundliches Hotel

Viele Hoteliers und auch Hotelketten gehen beim Umweltschutz voran. Sie verzichten beispielsweise auf Einweggeschirr, Plastikstrohhalme oder stellen bei Konferenzen Wasser in Thermoskannen auf den Tisch. Der Geschäftsreisende kann seinen kleinen Beitrag leisten, indem er darauf verzichtet, jeden Tag frische Handtücher zu bekommen.

#5 Kein Mietauto auf der Geschäftsreise

Das Mietauto gehört oft bei der Geschäftsreise dazu. Muss das sein? Natürlich ist es aufwändiger, sich mit dem lokalen öffentlichen Nahverkehr auseinanderzusetzen. Aber das hat den angenehmen Nebeneffekt, dass der Geschäftsreisende stärker in den Alltag des Reiseziels eintaucht, anstatt die Zeit nur in Hotelzimmern, Konferenzräumen und Restaurants zu verbringen, die es so auch in jeder anderen Metropole der Welt geben könnte. Soll es mal schneller oder komfortabler zugehen, kann immer noch ein Taxi oder ein Fahrdienst gerufen werden.

#6 Keine Geschäftsreise

Manche Geschäftsreise erfüllt in erster Linie einen zeremoniellen Zweck. Ein Gast macht sich die Mühe und ein Gastgeber bewirtet ihn großzügig. Dieser persönliche Kontakt kann wertvoll sein. Wenn die Beziehung aber längst gefestigt ist und Inhalte genauso gut per Telefon oder Videochat geklärt werden können, ist es auch der Umwelt zuliebe vielleicht eine gute Idee, die nächste Geschäftsreise ausfallen zu lassen.

